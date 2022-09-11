صورة زوارق الاحتلال تطلق النار وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين غرب مدينة رفح

أطلقت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد11/9/2022م، النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة

وقال اتحاد لجان الصيادين في تصريح صحفي:" إن زوارق الاحتلال الحربية اطلقت النار وفوانيس الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر مدينة رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في صيد الأسماك في بحر قطاع غزة على الدوام، وتجبرهم على ترك عملهم عبر إطلاق النار عليهم مباشرة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقالهم إلى الداخل المحتل.

وفيما يلي صورة تداولها نشطاء توضح إطلاق زوارق الاحتلال قنابل انارة تجاه مراكب الصيادين:





