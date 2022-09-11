مشاهدة الان مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا بث مباشر الان يلا شوت- بث مباشر يوفنتوس وساليرنيتانا الدوري الإيطالي، يدخل فريق يوفنتوس مباراته لهذه الليلة أمام غريمه ساليرنيتانا وعينه على تحقيق الفوز الانتصار في المباراة في محاولة أخرى للفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022/2023، خاصة وأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي اختتم تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره ساليرنيتانا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الحال، لذلك ومن باب حرصها الدائم على مواكبة كافة عمليات البحث التى تجرى عبر محركات البحث قوقل وغيرها وضعت لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا التى تجرى عليها عمليات بحث مطالبة بمشاهدة مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي، لهذا سنخصص هذه المقالة للحديث عن روابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا وكذلك التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وساليرنيتانا وأبرز التصريحات الصادرة من قبل المدربين عن مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا مساء اليوم الأحد 11/9/2022م.

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا

ويستضيف فريق يوفنتوس نظيره ساليرنتيانا مساء اليوم الأحد 11/9/2022م، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، على قناة AD SPORTS Premium 1، ويحتل فريق يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي ساليرنيتانا فى المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

وبدأ فريق يوفنتوس منافسات بطولة الدوري الإيطالي بشكل سيئ هذا الموسم، حيث فاز في لقاءين وحقق 3 تعادلات ليحصد 9 نقاط، ويستهدف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول مسابقة الترتيب والمنافسة على القمة، لتعويض ما فقده من نقاط خلال أول 5 جولات بالمسابقة المحلية.

مباراة يوفنتوس و ساليرنيتانا بث مباشر

وأعلن أليجري غياب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أمام ساليرنيتانا بسبب معاناته من الإصابة، مؤكدًا على مشاركة باريديس كبديًلا لمانويل لوكاتيلي بسبب معاناته من الإرهاق.

وشدد أليجري مدرب اليوفي على صعوبة مواجهة ساليرنيتانا، قائًلا، "صعوبة المباراة تكمن في أنها تأتي بعد دوري الأبطال، ساليرينتانا واحد من أفضل الفرق بين الذين قاتلوا لتجنب الهبوط"، مشيداً بمدرب ساليرنيتانا قائًلا، "نيكولا قام بعمل استثنائي في العام الماضي، كما عمل النادي بشكل جيد في سوق الانتقالات هذا العام أيضًا، علينا أن نخوض مباراة صعبة لأننا نحتاج للثلاث نقاط".

وعن مدرب ساليرنيتانا، قال أليجري، "نيكولا قام بعمل استثنائي في العام الماضي، كما عمل النادي بشكل جيد في سوق الانتقالات هذا العام أيضًا، علينا أن نخوض مباراة صعبة لأننا نحتاج للثلاث نقاط"

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ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بدون كل من: "كايو جورج - فيدريكو كييزا - آكي - بول بوجبا - فويتشيك تشيزني - آنخيل دي ماريا - مانويل لوكاتيلي".



ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس في مباراة اليوم، كالآتي:" حراسة المرمى: ماتيا بيرين، أما الدفاع: أليكس ساندرو - جاتي - ليوناردو بونوتشي - ماتيا دي تشيليو، فيما سيحل في الوسط: ميريتي - لياندرو باريديس - فاجيولي، والهجوم: مويس كين - دوسان فلاهوفيتش - فيليب كوستيتش.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين و3 تعادلات.

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وأعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة ساليرنيتانا المقرر لها، مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.



ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بدون كل من: "كايو جورج - فيدريكو كييزا - آكي - بول بوجبا - فويتشيك تشيزني - آنخيل دي ماريا - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو".



وجاءت قائمة يوفنتوس كاملة، كالآتي:" حراسة المرمى: بيرين - بنسوليو - جاروفاني- الدفاع: دي تشيليو - بريمر - دانيلو - أليكس ساندرو - جاتي - بونوتشي - روجاني -الوسط: ماكيني - كوادرادو - كوستيتش - ميريتي - باريديس - فاجيولي -الهجوم: فلاهوفيتش - ميليك - مويس كين - سولي - إيلينج جونيور.



مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم

تأكد غياب الفرنسي أدريان رابيو، لاعب خط وسط يوفنتوس، عن مباراة فريقه أمام ساليرينتانا، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وأعلن ماسميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه التي ستخوض لقاء الليلة، والتي خلت من اسم رابيو، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن النجم الفرنسي يعاني من مشكلة بدنية، حيث عانى اللاعب من حمل زائد في العضلات بالساق اليسرى.



وأضاف أن أليجري لا يريد المخاطرة بالدفع برابيو خلال مباراة ساليرينتانا، كي لا تتفاقم إصابته ويغيب أيضا عن مواجهة بنفيكا البرتغالي، المقرر لها الأربعاء المقبل، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 9 نقاط.

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ويستضيف فريق يوفنتوس نظيره فريق ساليرنيتانا، الأحد، الموافق 11 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

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أكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، أن أنخيل دي ماريا جناح الفريق، سيغيب عن مواجهة ساليرنتانا، غدًا الأحد، ضمن الدوري الإيطالي.



وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "صعوبة المباراة تكمن في أنها تأتي بعد دوري الأبطال، ساليرينتانا واحد من أفضل الفرق بين الذين قاتلوا لتجنب الهبوط".



وأضاف: "نيكولا قام بعمل استثنائي في العام الماضي، كما عمل النادي بشكل جيد في سوق الانتقالات هذا العام أيضًا، علينا أن نخوض مباراة صعبة لأننا نحتاج للثلاث نقاط"، وزاد: "باريديس سيلعب غدًا لأن لوكاتيلي يعاني من إرهاق ولن يكون متاحا، دي ماريا سيغيب أيضًا لكنه يجب أن يكون حاضرا معنا بمباراة الأربعاء (بنفيكا في دوري الأبطال)، كييزا يتدرب على أرض الملعب لكن ليس مع الفريق، ولا يزال تشيزني خارج التشكيل"، مباراة يوفنتوس وسامبدوريا مباشر هنـــــــــــا

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وأردف: "لم أحدد التشكيلة حتى الآن وسأقررها في الصباح، مباراة الغد هي الأهم، لأن مباراة الأربعاء ستستعد لها فيما بعد، مباراة الثلاثاء الماضي (الخسارة 1-2 أمام باريس سان جيرمان) كانت أسهل للعب لأنه كان هناك مساحة أكبر على أرض الملعب".



وعن البداية البطيئة لليوفي، علق أليجري "أعلم أن هناك رغبة كبيرة للعمل والعودة للانتصارات حتى لو لم يكن ذلك سهلا".



وختم: "نحن نفتقد عددا من اللاعبين المهمين، وفي هذه اللحظة ومع الصعوبات، نحتاج للوصول إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني بأفضل صورة ممكنة في جدول الترتيب".

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ويبحث عشاق كرة القدم عن، مشاهدة ماتش يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر الآن، حيث يحرص الفريقان على خوض مباراة قوية وحصد النقاط الثلاثة، إذ يحتل يوفنتوس الثامن بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 9 نقاط، ويدخل المباراة ضد يوفنتوس الإيطالي، وهدفه تحقيق انطلاقة العودة مجدداً للمنافسة في الدوري الايطالي فيأمل فريق السيدة العجوز أن تكون موقعة سامبدوريا، مرحلة جديد للانتقال لسكة الانتصارات بعد بداية متخبطة في الدوري الإيطالي، ويبحث جمهور كرة القدم الآن عن، بث مباشر الآن مباراة يوفنتوس وسامبدوريا مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا الآن بث مباشر يلا شوت هنــــــــــــــــــــا

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يواجه فريق يوفنتوس نظيره ساليرنيتانا فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، فيما يأتى ساليرنيتانا فى المركز العاشر برصيد 6 نقاط، وبدأ فريق يوفنتوس منافسات بطولة الدوري الإيطالي بشكل سيئ هذا الموسم، حيث فاز في لقاءين وحقق 3 تعادلات ليحصد 9 نقاط.

ويستهدف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل التقدم في جدول مسابقة الترتيب والمنافسة على القمة، لتعويض ما فقده من نقاط خلال أول 5 جولات بالمسابقة المحلية، لمشاهدة ماتش يوفنتوس وسامبدوريا بث مباشر الآن هنــــــــــا