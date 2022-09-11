بالفيديو ديلور يهز شباك أجاكسيو بهدف مذهل

سجل اللاعب الجزائري الدولي أندي ديلور هدفا مذهلا لفريقه نيس أمام أجاكسيو في الدوري الفرنسي.

ويحل نيس ضيفا على أجاكسيو على ملعب "فرانسوا كوتي" ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وافتتح ديلور التسجيل للضيوف في الدقيقة 65 من عمر المباراة بهدف مذهل بعد متابعة لركلة ركنية وصلت إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن تتهيأ الكرة للنجم الجزائري الذي استلمها على صدره قبل أن يركلها بمقصية مزدوجة باغتت الحارس وسكنت الشباك.

جدير بالذكر أن ديلور رفض الاحتفال احتراما لفريقه السابق، الذي لعب في صفوفه بين عامي 2010 و2013.

ويعد هذا الهدف هو الثالث لمحارب الصحراء خلال 7 مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم، والرابع له بشكل عام خلال 10 مباريات بكل المسابقات.

ويخوض ديلور صاحب الـ30 عاما موسمه الثاني على التوالي مع نيس بعدما انضم له في صيف عام 2021 قادما من مونبيلييه مقابل 10 ملايين يورو.