اسعار الذهب في الاردن خلال تعاملات اليوم الأحد 11-9-2022

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 11 سبتمبر أيلول 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب خلال تعاملات الأحد 11 سبتمبر/ أيلول 2022، حيث شهدت أسعار الذهب في الأردن استقراراً بالتزامن مع غلق الأسواق العالمية للنفيس.

وأسواق الذهب العالمية في عطلة يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.17 دينار (55.24 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 34.27 دينار (48.34 دولار).

كما ظل سعر الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند مستوى 29.38 دينار (41.43 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1218 دينارا (1718 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 274.2 دينار (386.72 دولار).

أسعار الذهب عالميا

عالمياً سجل سعر الذهب أول ارتفاع أسبوعي منذ 4 أسابيع مع تراجع الدولار من أكبر ارتفاع في عقدين، مما سمح للذهب بالتقدم.