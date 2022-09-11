أحدث اشارة لتردد قناة الفجر الجزائرية 2022 على القمر الصناعي نايل سات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:02 م
11 سبتمبر 2022
قناة الفجر الجزائرية
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تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، يبحث الكثير من الأشخاص في هذه الأوقات عن تردد قناة الفجر الجزائرية، و ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن تردد قناة الفجر 2022، لما تقدمه القناة من برامج تلفزيونية ممتعة، و مسلسلات عربية مختلفة، بالإضافة الى المسلسلات التركية و الهندية المدبلجة بشكل مجاني و بدون تقطيع، لذلك فقد قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عرض كل المعلومات المهمة عن تردد قناة الفجر الجزائرية و طريقة ضبط التردد على أجهزة الريسيفر الخاصة بكم، لتتمكنوا من مشاهدة كافة الأعمال الفنية التي يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

 و شهدت محركات البحث العالمية الشهيرة و خصوصاً محرك جوجل عمليات بحث واسعة عن تردد قناة الفجر الرياضية الجزائرية 2022 نايل سات، لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الذي يبث كل يوم خميس ، ويمكن لمحبي القناة ومتابعيها ضبط ترددها من خلال:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة في قائمة القنوات: الفجر.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجديد

تردد قناة الفجر الجديد2022..تردد قناة الفجر TV، يمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة الفجر الرياضية الجزائرية 2022 نايل سات، على شاشة التلفزيون باتباع الخطوات التالية:

– بالضغط على زر القائمة.

ثم اضغط على كلمة خيارات من القائمة.

ثم اختر تثبيت أو تثبيت.

– عند ضبط القناة يفضل اختيار التثبيت اليدوي.

– اختيار قمر نايل سات / عرب سات من قائمة الأقمار الصناعية Sat Menu.

أدخل التردد في الكتابة.

– اختيار التردد العمودي V.

– اختر سرعة الترميز 27500 ثم اضغط موافق.

انتظر حتى يكتمل البحث واضغط على حفظ.

بعد ذلك ، ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الحالية لتجد أنها قد ضبطت بنجاح التردد الجديد.

 

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