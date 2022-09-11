محكمة جنايات الجيزة تصدر حكماً بالإعدام شنقاً على المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

حكمت محكمة جنايات الجيزة المصرية على المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي بالإعدام شنقا، لاتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

ونقل الإعلام المصري منطوق الحكم، حيث جاء كالآتي: "

- أولا: حكمت المحكمة بإجماع الآراء أولا بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين الغرابلي، بالإعدام شنقا لما أسند إليهما عن التهمتين الأولى والثالثة.

- ثانيا: بمعاقبة المتهمين لمدة عام مع الشغل لكل منهما عما أسند إليهما في سرقة المصوغات والهاتف.

- ثالثا: مصادرة الأدوات والمضبوطة.

- رابعا: إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة".

وكان قد أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.