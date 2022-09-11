اضبط تردد قناة ماجد للأطفال كيدز SD و HD الجديد 2022 و 2023 على جميع الأقمار ( محدث ) .. برامج قناة ماجد

اضبط تردد قناة ماجد للأطفال كيدز HD و SD 2022 و 2023 على جميع الأقمار ، وبسبب عمليات البحث الكبير التي رصدها فريق فلسطين اليوم في الأيام الأخيرة والتي أكدتها بيانات جوجل حول تردد قناة ماجد للأطفال إذ يريد أولياء الأمور في جميع الدول العربية بضبط إشارة التردد على شاشات التلفاز من أجل الاستمتاع في مشاهدة المحتوى الهادف لأطفالهم على هذه القناة الرائدة والمميزة ونلفت لكم في هذه المقدمة إلى أنه تم إنشاء هذه القناة في العام 2015م، وهي من ضمن القنوات الفضائية التي تتبع لشبكة أبو ظبي الإعلامية كما أنها تعمل على رفع مستوى الإدراك والفهم للطفل ويمكن الان لكافة زوار موقعنا الذي يحرص يوميا على نشر الترددات للعديد من القنوات المختلفة إلى ضبط التردد بكل اريحية تامة بمجرد قراءة المقالة حتى النهاية وهو على النحو التالي:

تردد قناة ماجد للأطفال كيدز HD 2022

قناة ماجد نايل سات 11411

التردد عرب سات 11804

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة ماجد للأطفال كيدز نايل سات

اسم القمر: النايل سات.

التردد: ١٢٢٢٦.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD

تردد قناة ماجد للأطفال كيدز عرب سات

اسم القمر: عرب سات.

التردد: ١١٨٠٤.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد للأطفال SD

برامج قناة ماجد للأطفال كيدز

ولقد وضعنا لكم أسماء برامج قناة ماجد للأطفال كيدز وهو على النحو التالي: أولا: منصور. ثانيا: القوة الصغيرة ثالثا: هوجي حول العالم. رابعا: حمول. خامسا: أمونة المزيونة. سادسا: مدرسة البنات سابعا: ماجد.

برنامج رحلة.

برنامج بستان المعرفة.

برنامج أرقام وألوان البستان.

علاوة على ذلك برنامج روبوتك.

برنامج أنا زهرة جونيور.

أيضا برنامج أبطال الغد.

برنامج أبطال الغد.

برنامج ألوان المرح.

كذلك برنامج ريشة.

تردد قناة ماجد كيدز

أولا: تردد قناة ماجد كيدز HD و SD الجديد 2022 و 2023 ، تتيح مجموعة من البرامج الهادفة للأطفال من أهمها ماجد زمان، ليو حارس الأدغال، جي فارتيرز، أسترو جو، مانون، عمر وهنا.

ثانيا: تردد قناة ماجد كيدز ، تقدم من خلال مجموعة من الأشخاص المحببين للأطفال وهم خلفان وذكية وأمولة وكسلان وفطين.

ثالثا: تردد قناة ماجد كيدز HD و SD الجديد 2022 و 2023 ، تعرض محتوى هادف وتعليمي للأطفال والتي انطلقت في 25 من شهر أيلول لعام 2015 وهي تابعة للشبكة الإماراتية للإعلام.

رابعا: تردد قناة ماجد كيدز ، تحرص على تطوير محتواها فاطلقت قناة ماجد يوتيوب والتي تتيح للأطفال مشاركة مزيد من الفيديوهات في جو من الرفاهية والمتعة.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع تردد قناة ماجد للأطفال كيدز HD 2022 و 2023 على عربسات ونايل سات وهوت بيرد نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .