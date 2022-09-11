تحديث تردد قناة ماجد للأطفال كيدز HD 2022 و 2023 الجديد على عربسات ونايل سات وهوت بيرد .. تردد قناة ماجد للأطفال SD

تردد قناة ماجد للأطفال كيدز HD 2022 و 2023 على عربسات ونايل سات وهوت بيرد ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة التي من خلالها ستتعرفون على التردد الجديد لقناة ماجد للأطفال التي يتابعها الملايين من الأشخاص في جميع الدول العربية لا سيما في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية حيث تفوقت القناة الرائدة على عشرات القنوات المحلية التي تقدم محتوى مختص للأطفال ونشير لكم إلى أن الفريق يقوم يوميا بوضع ترددات لقنوات جديدة يكون عليها بحث على محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وهذه القنوات تحظى باهتمام واسع جدًا ، والان يترتب عليكم متابعة كافة المقالة حتى النهاية من أجل الوصول إلى ضبط التردد على شاشات التلفاز والاستمتاع في المشاهدة وهو على النحو التالي:

تردد قناة ماجد للأطفال كيدز HD 2022

قناة ماجد نايل سات 11411

التردد عرب سات 11804

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة ماجد للأطفال كيدز نايل سات

اسم القمر: النايل سات.

التردد: ١٢٢٢٦.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD

تردد قناة ماجد للأطفال كيدز عرب سات

اسم القمر: عرب سات.

التردد: ١١٨٠٤.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد الجديد SD

برامج قناة ماجد للأطفال كيدز

ولقد وضعنا لكم أسماء برامج قناة ماجد للأطفال كيدز وهو على النحو التالي: أولا: منصور. ثانيا: القوة الصغيرة ثالثا: هوجي حول العالم. رابعا: حمول. خامسا: أمونة المزيونة. سادسا: مدرسة البنات سابعا: ماجد.

تردد قناة ماجد كيدز

أولا: تردد قناة ماجد كيدز ، تتيح مجموعة من البرامج الهادفة للأطفال من أهمها ماجد زمان، ليو حارس الأدغال، جي فارتيرز، أسترو جو، مانون، عمر وهنا.

ثانيا: تردد قناة ماجد كيدز ، تقدم من خلال مجموعة من الأشخاص المحببين للأطفال وهم خلفان وذكية وأمولة وكسلان وفطين.

ثالثا: تردد قناة ماجد كيدز ، تعرض محتوى هادف وتعليمي للأطفال والتي انطلقت في 25 من شهر أيلول لعام 2015 وهي تابعة للشبكة الإماراتية للإعلام.

رابعا: تردد قناة ماجد كيدز ، تحرص على تطوير محتواها فاطلقت قناة ماجد يوتيوب والتي تتيح للأطفال مشاركة مزيد من الفيديوهات في جو من الرفاهية والمتعة.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع تردد قناة ماجد للأطفال كيدز HD 2022 و 2023 على عربسات ونايل سات وهوت بيرد نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .