لجنة دعم الصحفيين تستنكر تمديد اعتقال الصحافية غوشة وتقديم لائحة اتهام بحقها

استنكرت لجنة دعم الصحفيين ما قدمته محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية من لائحة اتهام بحق الصحفية المقدسية لمى غوشة تتضمن التحريض ودعم وتأييد "منظمات إرهابية"، وذلك بسبب نشرها صورة الشهيد إبراهيم النابلسي وهو يحمل سلاحاً.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأحد، 11/9/2022،:" إنها تنظر بخطورة بالغة جراء إصدار لائحة اتهام بحق الصحافية لمى غوشة، وعدت ذلك جريمة بشعة ونكراء في حق المرأة الفلسطينية المناضلة عامة والإعلاميات خاصة، واعتداء واضح على حرية الرأي والتعبير".

واستهجنت اللجنة تمديد اعتقال الصحافية غوشة أربع مرات متتالية بحجّة "التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ما تتعرض له الصحافية غوشة من تحقيقات مكثفة وقاسية، حيث تعرضت لثلاث جلسات تحقيق على الأقل استمرت كل منها لـ10 ساعات، عدا عن سياسة التفتيش العاري بحقها واستمرار عزلها بمعتقل هشارون منذ اعتقالها.

وذكرت اللجنة أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافية غوشة بتاريخ 4/9/2000 بعد اقتحام من منزلها في حي الشيخ جرّاح شرقي القدس، و مصادرة جهاز الحاسوب الخاص بها ومصادرة هاتفها.

ورأت أن تمديد الاعتقال للصحافية غوشة، استمرار لسياسة الاحتلال الذي يحارب الصحفي والإعلامي والصوت والصورة، في محاولة منه لطمس الحقيقة الفلسطينية، بهدف تغيب داخل سجونه صوت الحق والحقيقة .

وناشدت كافة المنظمات الحقوقية والدولية والمناصرة لحقوق المرأة، بضرورة التحرك الفوري والعمل من أجل الإفراج عنها كونها أم لطفلين، وطالبة في جامعة بيرزيت دراسات عليا.

كما طالبت بالإفراج عن كافة الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة أن الاحتلال يعتقل 21 صحفياً في سجونه من بينهم ثلاث إعلاميات وهن بشرى الطويل، والطالبة الإعلامية دينا جرادات، ولمى غوشة.