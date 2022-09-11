مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا الآن على Yalla shoot يلا شوت HD اليوم الاحد .. بث مباشر ماتش ريال مدريد وريال مايوركا على beIN SPORTS

مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا الآن على يلا شوت HD اليوم الاحد الموافق 11-9-2022 ، ويبحث الملايين من الأشخاص في جميع ارجاء دول العالم في هذا التوقيت عن رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا التي تأتي ضمن المنافسة الشرسة في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الاسباني لهذا العام ، وقام فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة بوضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها ستشاهدون الماتش التي يتحمس فيه فريق الريال من أجل الفوز للتصدر في ترتيب جدول الدوري الاسباني حيث يحتل قبل هذه المواجهة المرتبة الثانية فيما يحتل الكتالوني المرتبة الأولى لذلك ستكون هذه المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية بتوقيت جمهورية مصر العربية ويمكن لكم الان بكل سهولة تامة الاستمتاع في المشاهدة وهو على النحو التالي :

مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا الآن على يلا شوت

ولقد اتم فريق فلسطين اليوم وضع رابط مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا الآن على يلا شوت بجودة HD إذ يترتب على الجميع من الان الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا والذي يوفر لكم الان المشاهدة الطيبة لهذه المباراة النارية وعن كامل التفاصيل فهي التالي:

بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا الآن HD

وفي هذه المقالة وضعنا لكم تشكيلة فريق ريال مدريد التي سيواجه بها نظيره ريال مايوركا وهو على النحو التالي: في خط الدفاع: فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – داني كارفاخال – ديفيد ألابا. إذ أنه في خط الوسط: إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – لوكا مودريتش. أما في خط الهجوم: كريم بنزيما.

بث مباشر مباراة ريال مدريد و ريال مايوركا على يلا كورة

البطولة الدوري الاسباني

نتيجة المباراة ريال مدريد 0-0 ريال مايوركا

الجولة الأسبوع الـ5

الملعب سانتياجو برنابيو

موعد المباراة 11-09-2022

توقيت المباراة 14:00 بتوقيت Africa/Cairo

القناة الناقله beIN Premium 1HD

معلق المباراة عامر الخوذيري

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 1 bein sport بث مباشر

التردد (ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على نايل سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12765

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

بث مباشر ريال مدريد

بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم يلا شوت

ومرت 10 سنوات على انضمام وتقديم الكرواتي لوكا مودريتش إلى صفوف فريقه الحالي ريال مدريد، الذي توج معه بـ21 لقبا متنوعًا، وخاض معه تحديات ومنافسات كثيرة نثر فيها سحره عبر ملاعب إسبانيا وأوروبا.

وكتب مودريتش اليوم على حسابه على (تويتر): "في مثل هذا اليوم، منذ 10 سنوات، تعاقدت مع ريال مدريد. كان هذا أحد أفضل قرارات حياتي، فاللعب في أفضل فريق في العالم حلم لا أريد أن أستيقظ منه. فليحيا ريال مدريد. نحن مستمرون".

وتمكن الريال في 27 أغسطس/آب 2012 من التعامل مع إصرار توتنهام الإنجليزي على عدم التفريط في مودريتش، ونجح في إبرام الصفقة وأن يقدمه لاعبا جديدا في صفوفه وهو يرتدي القميص رقم 19. وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا الآن على يلا شوت HD اليوم الاحد الموافق 11-9-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .