قناة عبرية: جندي شاهد عملية أسر جلعاد شاليط يروي أهوال الحادثة

قالت القناة 12 العبرية إن جندياً من كتيبة الدوريات البدوية، اتضح أنه ما زال يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بشكل دائم بسبب القتال في غزة يوم أسر جلعاد شاليط، ومشاهدته أهوال الحادث والمشاهد القاسية للجنود القتلى، على الرغم من مرور 16 عاماً على الحادثة.

و بحسب القناة العبرية، فقد اعترفت لجنة طبية من وزارة الحرب بإعاقته بنسبة 50% بعد مشاركته في إجراء هنبعل الذي أعلن عنه فور حادثة الأسر - يقول أنه منذ الحادث يعاني من عدم نسيان مشاهد التفجيرات الهائلة، ويعاني من مزاج متدني واضطرابات النوم، وضعف عام وصداع وفقدان شهية.