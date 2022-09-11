جماهير حاشدة تشيّع جثمان الشهيد أبو جلدة في جنين

شيّعت جماهير حاشدة في جنين، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد حمد أبو جلدة (24 عاماً)، الذي ارتقى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة قبل أيام.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، وجاب شوارع المدينة بمشاركة عشرات المقاومين، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال، وداعية لتصعيد مواجهة الاحتلال ومقاومته.

وأصيب أبو جلدة بجراح حرجة خلال مواجهات في جنين قبل أيام، وخضع لعدة عمليات جراحية، وكان يرقد في قسم العناية المركزة فاقدا للوعي، إلى أن أعلن عن استشهاده فجر اليوم.

يشار إلى أن الشهيد أبو جلدة أسير محرر ومتزوج وزوجته حامل، وسمي تيمنا بعمه الذي استشهد في الانتفاضة الأولى.

وبارتقاء الشهيد أبو جلدة يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 94 شهيداً منذ بداية العام.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في جنين يوم حداد وإضراب اليوم الأحد على روح الشهيد.

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا الشهيد الأسير المحرر حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاماً)، الذي ارتقى اليوم الأحد 11/9/2022، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين لهدم شقة الشهيد رعد خازم، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، مواصلة شعبنا السير على درب الشهداء مهما عظمت مسيرة التضحية والعطاء، حتى زوال الاحتلال.

وأشادت الحركة، بإرادة وصمود جماهير شعبنا وأهلنا، والمقاومين الأبطال الذين هم مثال الاشتباك والمواجهة الذي تتمدد ساحاته في ميادين الضفة المحتلة، والتصدي لحملات الاقتحام والعدوان في مدننا وقرانا.

كما تقدمت بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد البطل حمد أبو جلدة، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، معاهدةً شهداءنا بالوفاء لدمهم الطاهر والاستمرار على نهجهم حتى زوال الاحتلال.