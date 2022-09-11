دعاء لطلاب التوجيهي 2023- أدعية مكتوبة لطلاب التوجيهي 2023

أجمل صيغة دعاء لطلاب التوجيهي تويتر 2023 مكتوب هي ما سنتحدّث به تزامنًا مع تلك المناسبة المميّزة من عُمر السنة الدراسيّة، والتي يجري الحديث عنها بكثير من الاهتمام والفَرحة، وقد عبّر عنها كثيرون على أنّها مناسبة استثنائيّة ومِفصليّة في حياة الطّالب، كونها المَرحلة التي يَعقبها بداية مَسارات جامعيّة مستقبليّة، وعبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أجمل تغريدات أدعية لطلاب التوجيهي تويتر وباقة من أجمل ما يُقال في تويتر عن طلاب التوجيهي لعام 2023.

دعاء لطلاب التوجيهي تويتر 2022 مكتوب

يُعتبر هذا الدّعاء من أجمل الأدعية التي تُقال بمناسبة مرحلة التّعليم التوجيهي، والتي تُصنّف على أنّها من أبرز المراحل الدّراسيّة، وأهمّها، وجاءت صيغة دعاء التوجيهي في الآتي:

الدّعاء الاول إنّ مرحلة التّعليم التّوجيهي هي إحدى المَراحل المهمّة في حياة الإنسان والتي نسأل الله أن يُبارك لطّلابنا بها، وأن يكتب لهم التّوفيق والنّجاح في جميع المَراحل التي تليها، ليكونوا على النّحو الذي يُرضي الله عنهم.

الدّعاء الثّاني في مرحلة التّعليم التّوجيهي نحمد الله على تمام الفضل، ونسأله من واسع جُوده أن يُلهمنا إلى التّوفيق والسّعادة، وأن يُبارك خُطانى إلى ما فيه الخير والسّعادة، لأنّها مرحلة العُمر التي تتغيّر معها الأحوال.

الدّعاء الثالث اللهم يا أرحم الرّاحمين، نسألك بأسمائك الحُسنى أجمعين، أن تُبارك لنا في الدّين والدّنيا، وأن تصرف عنّا الغفلة، والعصيان، اللهم ارزقنا التّوفيق والسّداد في مرحلة التّعليم التّوجيهي التي قد أقبلنا عليها.

الدّعاء الرّابع اللهم نسألك النّجاح التّام في هذه المرحلة المميّزة من حياتنا، اللهم بارك لنا في مرحلة التّعليم التوجيهي واخلفنا خيرًا منها، وارزقنا الثّبات على محبّة العلم، واتّباع نوره بما يعود بالنّفع على أمّتنا العربيّة والإسلاميّة.

أدعية لطلاب التوجيهي تويتر 2023 مكتوبة

تزيد تلك الادعية من أهمية مناسبة التوجيهي لما لها من دور أساسي في حياة الإنسان، فيحرص على اغتنام ما فيها بعين الاهتمام والتّفاعل الإيجابي، وأجمل أدعية لطّلاب التّوجيهي جاءت في الآتي:

اللهم يا حيّ يا قيّوم، يا واهب العلم والتَّعليم، ويا مُعزّ النَّاس أجمعين، اللهم أسألك أن ترزقني التّوفيق في مَرحلة التّعليم التوجيهيّة، وأن تُبارك لي في هذه المَرحلة، فأكون كما تُريد أن أكون.

اللهم يا خير من تُرفع الأكف له بالدّعاء، اللهم يا أرحم الرّاحمين، ويا غياث المُستغيثين، اللهم أسألك في هذه الأيّام المُباركة، أن تكتب لي التّوفيق في مرحلة التوجيهي، وأن تصرف عنّي الشّرود وقلّة الاهتمام.

أسألك يا خالقي الكَريم، أن ترحمني برحمتك الواسعة، وأن تكتب لي التيسير في الدّين والدّنيا، اللهم اقسم لي الخير، وفّقني في مرحلة التّعليم التوجيهي إلى ما فيه الخير، كن لي ومعي يا ربّي الكريم.

اللهم أسألك بنور وجهك الكَريم أن تُبارك لي ولجميع طلّاب مرحلة التّعليم التّوجيهي، اللهم اجعلني في عين رعايتك التي لا تنام، واكتب لي السّلامة في القول والعَمل.

أجمل أدعية لطلاب البكالوريا تويتر 2023

وهي من الأدعية المُهمة، التي تزيد من تفاعل الإنسان مع أهميّة العلم والتّعليم وأهميّة تلك المَرحلة المصيريّة في حياة الطّالب، وجاءت أبرز أدعية التَّوجيهي في الآتي:

أجمل أدعية لطلاب البكالوريا تويتر 2023

اللهم يا ربّ العَرش العظيم، ويا غياث المُستغيثين، اللهم أسألك أن تُبارك لنا في مَرحلة التّعليم التّوجيهي، وأن تصرف عنّا كلّ شرّ، اللهم وفّقني إلى النّجاح والتوفيق في تلك المرحلة المهمّة من حياتي.

اللهم أسألك في مرحلة التوجيهي التي أقبلت عليّ، من الخير والبَركة ما ترتقي به أيّامي، ومن السُّرور والسّعادة ما تتفتّح معه ملاحم السَّعادة، ونفحات الخير في قلبي، اللهم كُن لي ومعي، وأصلحني لما فيه الخير.

اللهم أسألك في مرحلة التَّعليم التوجيهي من الخير والبَركة، ومن التَّركيز على الدّروس، لأحققّ الأحلام الكبيرة التي باتت تسكن قلبي، اللهم بارك لي فيها، واكتب لي خيرها وخير ما بعدها يا ربّي الكريم.

اللهم أنتَ مولانا الكريم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت الدّنيا به، أن تَرحمني وتُكرمني بما فيه الخير لي ولأمّتي وأهلي وأحبّائي، وفّقني في مرحلة التّعليم التّوجيهي إلى ما فيه الخير.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه الحديث حولَ دعاء لطلاب التوجيهي