في موسم البلح، يسأل كثيرون عن فوائد الرطب وهل الرطب يزيد الوزن؟ حيث يعتبر الرطب من الفواكه المهمة للجسم؛ نظرًا لغناه بالعناصر الغذائية الضرورية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، بالإضافة إلى كونه مصدراً مهماً للطاقة حيث يساعد تناوله على استعادة النشاط والهمة للعمل، وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة سابقة الذكر، إلا أن البعض يمتنعون عن تناوله خوفًا من السمنة، فهل الرطب يزيد الوزن، هو ما يجيب عنه فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

هل الرطب يزيد الوزن

هل الرطب يزيد الوزن، وما نسبة السعرات الحرارية الموجودة في الحبة الواحدة، يمكن القول بأن الرطب لا يزيد الوزن في حال تناوله باعتدال، بل على العكس يمكن له أن يساعد الأشخاص زائدي على الوزن على التخلص من السمنة، يتكون الرطب بشكل أساسي من الكربوهيدرات، إذ تبلغ نسبتها فيه حوالي 75% وتحتوي الحبة الواحدة على ما يعادل 4 سعرات حرارية، وبالتالي فإن الإفراط في تناوله سيسبب زيادة واضحة في الوزن.

هل يجوز أكل الرطب في الريجيم

بعد الإجابة عن سؤال هل الرطب يزيد الوزن سيتم التطرق إلى دور أكل الرطب في الريجيم، يدخل الرطب في العديد من الحميات والأنظمة الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن، وذلك نظرًا لاحتوائه على تركيب مميز من العناصر الغذائية المختلفة التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة له للقيام بالنشاطات والأعمال الجسدية المختلفة، كما أن تناول حبتين إلى ثلاث حبات من الرطب يخفف شعور الجوع بشكل واضح فتقل كمية الأطعمة التي يتناولها الشخص، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على شكله ووزنه، وعلى الرغم من أهمية الرطب ودوره في إنقاص الوزن، إلا أن الالتزام الدقيق بالكمية المتناولة ضروري جدًا؛ لأن أي خلل سيسبب زيادة في الوزن بدلًا من إنقاصه.

فوائد الرطب على الريق

في سياق الإجابة عن سؤال هل الرطب يزيد الوزن سيتم التطرق إلى أهم الفوائد الناتجة عن تناول هذه الفاكهة على الريق، ويمكن تلخيص ذلك بما يلي:

علاج عسر الهضم والاضطرابات المتعلقة به، وذلك نظرًا لاحتواء الرطب على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسرع الهضم، وتمنع تراكم الطعام داخل الأمعاء.

التخلص من الإمساك الذي يعتبر من المشاكل الشائعة والمزعجة للمريض حيث يعزز الرطب حركة الأمعاء وبالتالي يسهّل مرور المواد الغذائية ضمنها واطراحها.

علاج القلس المعدي المريئي وإنقاص حموضة المعدة حيث يساعد الرطب على تعديل كمية حمض كلور الماء المفُرزة من المعدة.

الوقاية من مشاكل الفم والأسنان مثل التسوس والتهاب اللثة وغيرها.

إمداد الجسم بالطاقة اللازمة له والضرورية للقيام بالتمارين الرياضية المختلفة التي تساعد على فقد الوزن والمحافظة على رشاقة الجسم وجماله.

تنشيط الذهن وإنعاش الذاكرة، فقد أثبت الرطب تأثيراته الإيجابية على تحسين القدرة على التفكير والاستنتاج، وبالتالي مواجهة المشاكل وحلها بسرعة وفعالية.

تزويد الشخص بالمشاعر الإيجابية، فقد أثبتت التجارب أن تناول الرطب على الريق يحسّن المزاج، ويخفف القلق والتوتر بشكل واضح.

الوقاية من الاضطرابات القلبية الوعائية، فتناول الرطب على الريق يخفض مستوى الشحوم الضارة، ويقي من الذبحة الصدرية واحتشاء العضلة القلبية.

فوائد الرطب للنساء

بعد الإجابة عن سؤال هل الرطب يزيد الوزن، وذكر دوره في النظام الغذائي الخاص بالريجيم وفوائده العامة على الجسم، سيتم التطرق إلى فوائد الرطب للنساء بشكل خاص، ومن أهمها

تزويد الحامل بالعناصر الغذائية اللازمة لها مثل الحديد والفيتامينات وغيرها حيث يمكن القول بأن الرطب غذاء مثالي في فترة الحمل.

تزويد الجنين بالعناصر الغذائية اللازمة لتطوره ونموه داخل رحم أمه، وبالتالي يقي من التشوهات الخلقية المتعلقة بنقص المواد الغذائية.

زيادة احتمال الولادة الطبيعية والاستغناء عن العملية القيصرية؛ مما يجنّب المرأة العديد من المضاعفات والاختلاطات غير الضرورية.

الوقاية من الإصابة بالسرطانات النسائية مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم بسبب احتواء الرطب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

المحافظة على رشاقة جسم المرأة من خلال تخفيف شعور الجوع لديها وتزويدها بالطاقة اللازمة للقيام بالتمارين الرياضية المختلفة.

تزويد المرأة بالحديد وغيره من العناصر التي قد تفقدها خلال فترة الطمث، وبالتالي يساعد على الوقاية من فقر الدم الشائع لدى النساء في سن النشاط التناسلي.

تحسين الحالة النفسية للمرأة حيث تعتبر السكريات من المواد المحسنة للمزاج، فينعكس ذلك بشكل واضح على علاقاتها الاجتماعية وعلاقتها مع زوجها وأطفالها.

فوائد الرطب للرجال

بعد الحديث عن فوائد الرطب على الجسم بشكل عام وفوائده للنساء بشكل خاص، سيتم ذكر أهم التأثيرات الإيجابية الناتجة عن تناول الرطب للرجال كما يلي:

تحسين القدرة الإنجابية للذكر حيث يساعد الرطب على زيادة عدد النطاف وتعزيز نشاطها، وبالتالي يزداد احتمال وصولها إلى البويضة الأنثوية.

زيادة رغبة الزوج في زوجته؛ مما يحسن طبيعة العلاقة بينهما، ويؤسس لبناء عائلة سعيدة ومتفاهمة.

قدرة الزوج على إرضاء زوجته وتحسين طبيعة العلاقة بينهما حيث أثبتت التجارب بأن القدرة الجنسية للزوج تزداد عند تناول الرطب.

تدبير الاضطرابات الهضمية المختلفة مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم وتغير عادات التغوط كالإمساك.

تزويد الرجل بالطاقة اللازمة له للقيام بالنشاطات والأعمال البدنية المختلفة.