تفاصيل جريمة بشعة في مصر داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة- يسأل كثيرون عن تفاصيل جريمة بشعة في مصر داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة، الجريمة التي هزت الشارع المصري بشكل خاص والمسلم بشكل عام، حيث تتصاعد الجرائم في مصر تحديداً وباتت أمراً لا يمكن تصديقه، لذا نحاول البحث عن تفاصيل جريمة بشعة في مصر داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة.

تفاصيل جريمة بشعة في مصر داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة

وأقدم المواطن المصري صابر فرج على قتل جارة الشربيني عوض خلال وجود الاخير في المسجد حيث كان يؤدي الصلاة في حالة السجود

وقالت نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة ان الجريمة وقعت داخل المسجد الكبير بقرية ميت السودان في مركز دكرنس بالدقهلية، حيث قام شاب يدعى صابر فرج (33 عاما)، بطعن جاره الشربيني عوض (48 عاما)، من الخلف في منطقة الرقبة خلال سجود الأخير بصلاة الجمعة، مما أدى لوفاته على الفور، وسارع الاهالي والمصلين لاحتجاز الجاني الى حيث تسلمته الشرطة واقتادته للتحقيق

جريمة يوم الجمعة

وفي اعترافات المتهم قال انه عقد العزم منذ ليلة الخميس على التخلص من المتهم، ووقت صلاة الجمعة حضر للمسجد مخفيا سكين في طيات ملابسه، وراقب المتهم خلال خطبة الجمعة وحدد مكان جلوسه في الصف الأول، فيما جلس هو في الصف الأخير في محاذاة المتهم مباشرة وحينما بدأت الصلاة وخلال السجود في الركعة الأول هرول من الصف الأخير إلى الصف الأول وطعن المجني عليه في رقبته من الخلف خلال سجوده، فأخذ المجني عليه يردد الشهادة وتوقف الأهالي عن الصلاة وأمسكوا بالمتهم وحاولوا إسعاف المجني عليه، لكنه فارق الحياة.

وقال أهالي قرية ميت السودان أن المتهم مهتز ويعاني من بعض الأمراض النفسية إلا أنه دخل المسجد خلال سماع المواطنين بالقرية لخطبة الجمعة وأخرج سكينا من طيات ملابسة وهاجم الشاب الشربيني الخواجة والمعروف بين أفراد القرية نظرا لما يتمتع به من سمعة جيدة.

الضحية نهر الجاني في جريمة يوم الجمعة

ويبرر القاتل فعلته بان المجني عليه نهره قبل الجريمة بعدة ساعات عندما قام بالرسم على الجدران في شوارع القرية بعبارات تهديد ورسومات تبدو كالشعوذة، فقرر المتهم معاقبته والتخلص منه واختار وقت صلاة الجمعة ليشهد الجميع معاقبته له مثلما نهره المجني عليه أمام الناس في الشارع.

وتبين من تحريات الشرطة أن المجني عليه يعمل ترزي ملابس، وأن المتهم من أقاربه وكان يعمل معه لفترة وعلمه المجني عليه حرفة حياكة الملابس.