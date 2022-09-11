الاحتلال يعتقل مقاول بناء ويستولي على 3 شاحنات في أريحا

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، مقاول بناء واستولت على 3 شاحنات أثناء عملها في قرية الديوك التحتا شمال غرب أريحا في الضفة المحتلة.

وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في أريحا والأغوار محمد غروف: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة اسطيح بقرية الديوك التحتا واعتقلت محمد ظاهر، واستولت على شاحنتي نقل اسمنت أثناء عملها في أحد الأبنية، بعد إجبار أصحابها على سكب الاسمنت على الأرض، كما استولت على شاحنة نقل للبناء.

وأضاف غروف، أن سلطات الاحتلال تستهدف منطقة اسطيح منذ عدة أعوام، بحجة إقامة حزام "أمني" يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين.