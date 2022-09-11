أبو عاذرة يوضح: هل زيارة أولياء الأمور للمدارس "ممنوعة"..؟

نفى فريد أبو عاذرة مسؤول التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأحد 11/9/2022، صحة وجود قرار من قبل "الأونروا" بمنع زيارات أولياء الأمور للمدارس عقب حادثة اعتداء أب على ابنته بإحدى مدارس "الأونروا" شمال قطاع غزة قبل أيام.

وأوضح أبو عاذرة، أن حادثة اعتداء أب على ابنته بإحدى مدارس الوكالة غريب ومنفرد ولا يجب أن نعطيه اكثر من حجمه وعائلة الطفلة تعاملت بكل مسؤولية مع الحدث ورفضت ما حصل.

وأشار أبو عاذرة في تصريح لإذاعة الأقصى تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن الطفلة عادت للبيت بعد مكوثها ليومين في المشفى ونأمل أن تعود قريباً لمقاعد الدراسة وتعويضها ما فات.

وبين، أن دائرة الإغاثة في الوكالة تتابع الحادثة والأمر تحت المتابعة الحديثة لدائرة الحماية والصحة النفسية.

وأكد مسؤول التعليم بالأونروا، أن عملية التعليم هي عملية تشاركية بين برنامج التربية والتعاليم والهيئات التدريسية وأولياء الأمور.

وقال :"نحن نعتز بدعم أولياء الأمور لمعلمينا ولمدريه المدارس والجميع مرحب بهم في مدارسنا."

وقبل أيام، أقدم مواطن على طعن ابنته داخل إحدى مدارس الأونروا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بآلة حادة أخفاها داخل ملابسه، وقد تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وهي بحالة متوسطة، علماً بأنها تعيش في كنف جدها وأعمامها.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن والد الطفلة يعاني من مشاكل نفسية وعائلية، وتستكمل الشرطة الإجراءات القانونية في القضية.