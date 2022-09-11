تحذيرات "إسرائيلية" ساخنة من عمليات فدائية خلال الأعياد اليهودية

نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 11/9/2022، تحذيرات ساخنة في "إسرائيل" تخشى تنفيذ عمليات فدائية مقبلة.

وقالت القناة 13 العبرية، أن عشرات التحذيرات الأمنية الساخنة صدرت في "إسرائيل" من تنفيذ عمليات فدائية خلال فترة الأعياد اليهودية.

وأفادت، أن هناك العشرات من الإنذارات حول احتمال تنفيذ عمليات، معظمها يأتي من منطقة شمال الضفة الغربية المحتلة.

في المقابل، شدد جيش الاحتلال من اجراءاته العسكرية، فيما بدأ بتعزيز قواته ورفع درجة استفاره خاصة في مناطق التسوق وفي المناطق التي تشهد تجمعات بشرية.

وتشهد مدن وقرى الضفة المحتلة، توتراً شديداً اندلع خلالها اشتباكات عنيفة خلال اقتحام المدن، نتج عنها 94 شهيداً، 5 منهم خلال الأيام القليلة الماضية.