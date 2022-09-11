هذه الفئة ممنوعة من أكل الباذنجان!

قالت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة مارغريتا كوروليوفا: إن على من يعاني من التهاب الرتج المعوي، تجنب تناول الباذنجان.

وأشارت الخبيرة في تصريحات صحفية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية أيضاً، التقليل قدر الإمكان من تناول الباذنجان.

وأضافت: ومن الأمراض الأخرى- التهاب الغدة الدرقية وكذلك أمراض المفاصل والأمعاء. وتؤكد على أن من يعاني من الحساسية أو التهاب الرتج المعوي الامتناع نهائيا عن تناول الباذنجان.

ونوهت الخبيرة، إلى أن المواد الموجودة في الباذنجان، تساعد على تفاقم العمليات الالتهابية. وفي حالة التهاب الرتج، يمكن أن تدخل بذور الباذنجان في منطقة الأمعاء المصابة وتسبب تفاقم الحالة.