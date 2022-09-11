الذكرى السادسة عشر لاستشهاد المجاهد معاذ زراع

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 5 إبريل عام 1990م كانت قرية كفر نعمة قضاء رام الله على موعد مع فارسها معاذ محمد زراع، لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة حيث تلقى تعليمه في مدارس القرية.

في صفوف الجهاد: عمل فارسنا معاذ في صفوف حركة الجهاد الإسلامي على الرغم من صغر سنه، وشارك في المواجهات مع قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، واستطاع فارسنا معاذ أن يتعلم صناعة العبوات التي كان يقوم بإلقائها على جنود الاحتلال خلال المواجهات معهم.

شهيدًا على طريق القدس: مساء يوم الإثنين 11 سبتمبر عام 2006م، وأثناء قيام فارسنا معاذ بإعداد وتصنيع إحدى العبوات التي سيستخدمها في مقارعة الاحتلال، انفجرت به ليرتقي شهيدًا على طريق القدس ملبيًا نداء الجهاد ويلتحق بركب من سبقوه من الشهداء على نفس الدرب.