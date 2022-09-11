المعتقل عــــدال موسى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الــــ35

يواصل المعتقل عدال موسى اليوم الأحد 11/9/2022 إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ35 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن المعتقل عدال موسى (34 عاما)، القابع في العزل الانفرادي في سجن "عوفر"، بدأ بالإضراب عن الطعام في اليوم الثاني من اعتقاله في السابع من آب/أغسطس.

وكان أحمد موسى (44 عاما)، شقيق عدال، قد علّق إضرابه عن الطعام، الذي استمر لمدة 31 يوما، يوم الخميس الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد اعتقاله الإداري جوهريا، أي أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله، غير قابلة للتجديد، ويفرج عنه في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.