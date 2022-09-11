الذكرى الحادية والعشرون لاستشهاد المجاهد إياد نغنغية

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 23 فبراير عام 1982م كان مخيم جنين على موعد مع فارسه المجاهد إياد سليمان نغنغية، لعائلة كريمة من عوائل فلسطين، والتي ربته على حب الجهاد والمقاومة وتلقى تعليمه في مدارس المخيم.

في صفوف الجهاد: بدأ فارسنا إياد مشواره الجهادي مع انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة من خلال المشاركة في المواجها وإلقاء الزجاجات الحارقة صوب حواجز الاحتلال، حيث أصيب في إحدى المواجهات إصابة خطيرة في رقبته، وبعد شفائه منها واصل طريقه في المقاومة ضمن صفوف سرايا القدس، فقد كان على علاقة وثيقة بالشهيد المجاهد أسامة نغنغية.

شهيدًا على طريق القدس: في صبيحة 11 سبتمبر عام 2001م كان فارسنا إياد على موعد مع الحلم الذي تمناه، فخلال اقتحام دبابات الاحتلال لمخيم جنين جهز فارسنا نفسه وعتاده، وامتشق سلاحه لصد العدوان الصهيوني على المخيم، حيث اشتبك مع قوات الاحتلال لأكثر من 4 ساعات متواصلة لتباغته قذائف الاحتلال، فيرتقي شهيدًا محققًا حلمه الذي تمناه.