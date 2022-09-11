جنازة رسمية للملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 سبتمبر

أعلن قصر باكينغهام أن مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية ستقام في 19 أيلول/ سبتمبر، في كنيسة وستمنستر في العاصمة لندن.

ويرقد الجثمان حاليا في تابوت مغطى بالراية الملكية لإسكتلندا، التي وضع عليها إكليل من الزهور في قاعة في قصر بالمورال في شمال شرق إسكتلندا.

وسينقل نعش الملكة برا لمسافة 290 كلم من المقر النائي إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة الأحد.

وفي عاصمة إسكتلندا، سينقل النعش من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جيلز، حيث يبقى حتى الثلاثاء 13 أيلول/ سبتمبر.

وسينقل نعش الملكة من إسكتلندا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من مطار إدنبرة إلى لندن الثلاثاء المقبل.

وقال بيان للقصر: "قبل الجنازة الرسمية، سيبقى نعش الملكة في قاعة بقصر وستمنستر 4 أيام، اعتبارا من 14 أيلول/ سبتمبر؛ بهدف السماح للجمهور بإبداء احترامهم".

وقال القصر إن "الجنازة الرسمية لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في كنيسة وستمنستر في 19 أيلول/ سبتمبر الساعة 11:00 تغ، فيما يتوقع أن يحضر مسؤولون من أنحاء العالم".

وسيكون يوم الجنازة عطلة رسمية، بعد أن وافق الملك تشارلز الثالث على ذلك في وقت سابق السبت.

وكشف قصر باكنغهام عن تفاصيل جنازة الملكة الراحلة، مؤكداً أنه تم استشارتها بشأن جميع الخطط قبل وفاتها.

ويبدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا جولة تشمل إسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، قبل أيام من موعد إقامة جنازة والدته التي توفيت الخميس في إسكتلندا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتتكون المملكة المتحدة من أربعة أقاليم هي: إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.