من هو برونو سافيو مهاجم الأهلي المصري الجديد- من هو برونو سافيو صفقة الأهلي الجديدة ويكيبيديا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الرياضية المختصة في كرة القدم عن إبرام النادي الأهلي المصري لصفقته الجديدة برونو سافيو، حيث إن جماهير النادي الأهلي لا تتوقف عن الحديث عن هذه الصفقة التي جلبت السعادة لجماهير النادي المصري، كونها تريد أن يتعاقد ناديها المفضل مع أبرز الصفقات المتاحة في الميركاتو، من أجل العودة إلى سكة التتويج بالبطولات المحلية والقارية.

من هو برونو سافيو لاعب الاهلي

وبات الحديث في الشارع الرياضي عن صفقة الأهلي الجديدة المهاجم برونو سافيو، حيث تصدرت مواقع البحث، من هو برونو سافيو مهاجم الأهلي المصري الجديد- من هو برونو سافيو صفقة الأهلي الجديدة ويكيبيديا، فإن عشاق النادي الأهلي تهتم لأمر هذا المهاجم، كونهم على ثقة بأنه سيضفي الكثير له، وسيساعده للعودة على التتويج بالبطولات، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو برونو سافيو لاعب الأهلي، لتتعرفوا على سيرته الذاتية.

رسميًا🚨🚨| البرازيلي برونو سافيو لاعبًا في النادي الأهلي 😂👏🥱 pic.twitter.com/IhkwHZvXV0 — 🦅Sherine 🇪🇬 (@sherine412_) September 10, 2022

أهداف ومهارات البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد

ويبحث جمهور النادي الأهلي الذي يعد بالملايين عن، أهداف ومهارات البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد، فهم حريصون على الاطلاع على مهارات هذا اللاعب الجديد الذي انضم إلى صفوفهم حديثاً، لذلك فمحركات البحث تتصدر البحث عن أهداف ومهارات هذا اللاعب، وعدد الأهداف التي سجلها، كما إنهم يتوجهون إلى يوتيوب لمشاهدة أهدافه ومهاراته خلال المباريات التي لبها طوال مسيرته الكروية.

ثاني صفقات #الاهلي

الأجنبية

البرازيلي #برونو_سافيو مهاجم وهداف فريق بوليفار في الدوري البوليفي اقترب بشدة من التوقيع #للإهلي pic.twitter.com/shcCNGeLrv — أخبار الأهلي🦅😍 (@hon4gJIgQUfhPMG) September 10, 2022

من هو برونو سافيو صفقة الأهلي الجديدة- السيرة الذاتية برونو سافيو

ومنذ أن أعلن نادي بوليفار البوليفي، مساء أمس السبت 10 سبتمبر 2022، رحيل لاعبه البرازيلي برونو سافيو، لصفوف الأهلي المصري، بات عشاق الأهلي المصري يبحثون عبر محركات البحث عن، من هو برونو سافيو صفقة الأهلي الجديدة- السيرة الذاتية برونو سافيو، لذا سنرفق لكم كل ما يتعلق بمسيرة هذا اللاعب، ويبلغ المهاجم 28 عاما، وشارك مع بوليفار في 31 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 4 آخرين، وتعد محطة بوليفار البوليفي هي الأبرز في مسيرة اللاعب بعد تنقله بشكل متتالي بين عدد من الأندية، ولعب برونو سافيو من قبل لعدة أندية مثل جوراني، وشارك معه في 70 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 11 آخرين، ومع فريق أمريكا فوتبول شارك المهاجم البرازيلي برونو سافيو في 26 مباراة سجل هدفين وصنع 3 آخرين، وشارك مع أسترا الكرواتي في 9 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها، كما هو الحال في 5 مباريات لعبها مع آفاي البرازيلي.

رسميا برونو سافيو لاعب للنادي الأهلي ❤🦅 pic.twitter.com/KUVdHbWKWw — El Shenawy (@shno74) September 10, 2022

جانب من مهارات #برونو_سافيو

لاعب #الأهلي الجديد

🔥🔥🔥⚽️

هل نراه بهذا المستوى في مصر ؟!

pic.twitter.com/Sej1IBiP8v — المايسترو الرياضي (@maestrooreyadi) September 11, 2022

السيرة الذاتية لاعب الأهلي الجديد برونو سافيو

السيرة الذاتية لاعب الأهلي الجديد برونو سافيو، وتظهر مسيرة برونو كثرة تنقلاته بين الفرق المختلفة بين الانتقال النهائي والخروج للإعارة، بعدما تنقل بين 7 أندية بين البيع النهائي والإعارة في 5 سنوات فقط، وفي مركز المهاجم بشكل عام مع كل الفرق التي لعب لها شارك البرازيلي برونو سافيو في 51 مباراة سجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين، وشارك في مركز وسط الملعب الأيمن في 35 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 7 آخرين، ولعب مباراتين فقط في مركز وسط الملعب الأيسر لم يسجل أو يصنع خلالها، وفي مركز الجناح الأيسر شارك البرازيلي برونو سافيو في 9 مباريات وصنع 3 أهداف، بينما في مركز الجناح الأيمن شارك في 7 مباريات سجل هدف وحيد، وإلى هنا نكون قدر نشرنا لكم، من هو برونو سافيو مهاجم الأهلي المصري الجديد- من هو برونو سافيو صفقة الأهلي الجديدة ويكيبيديا، لكي تتعرفوا على سيرته الذاتية، وانتقالاته بين الأندية.