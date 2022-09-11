أسعار الذهب اليوم في العراق الأحد 11 سبتمبر 2022.. هبوط بالأسواق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:18 ص
11 سبتمبر 2022
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تراجعت أسعار الذهب اليوم في العراق خلال تعاملات الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022، رغم تسجيل "النفيس" عالميًا أول زيادة أسبوعية في شهر.

وتشهد أسواق الذهب العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، إلى 80.007 ألف دينار (55.24 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 70.008 ألف دينار (48.34 دولار).

 

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى 60.006 ألف دينار (41.43 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.671 ألف دينار (32.08 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 2.488 مليون دينار (1718 دولار).

 

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 560.061 ألف دينار (386.72 دولار).

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