أسعار الذهب اليوم في السودان الأحد 11 سبتمبر 2022.. عودة للتراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السودان خلال تعاملات الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022، رغم تسجيل "النفيس" عالميًا أول زيادة أسبوعية في شهر.

وتشهد أسواق الذهب العالمية عطلة أسبوعية يومي السبتوالأحد.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، إلى 31.821 ألف جنيه (55.24 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 27.844 ألف جنيه (48.34 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى 23.866 ألف جنيه (41.43 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.562 ألف جنيه (32.08 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 989.626 ألف جنيه (1718 دولار).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 222.751 ألف جنيه (386.72 دولار).