ارتفاع أسعار الذهب في الأردن  اليوم الأحد 11-9-2022

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أسعار الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأحد 11-9-2022 رغم العطلة الأسبوعية العالمية لأسواق المعادن الثمينة.





أسعار عيارات الذهب اليوم في الأردن

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.17 دينار (55.24 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 34.27 دينار (48.34 دولار).

كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 29.38 دينار (41.43 دولار).





سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1218 دينارا (1718 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 274.2 دينار (386.72 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالمياً، صعدت أسعار الذهب بنحو 0.5% بنهاية تعاملات الأسبوع المنقضي أمس.