أسعار و موعد طرح هاتف آيفون 14 (iPhone 14) في مصر

موعد طرح هاتف آيفون 14 (iPhone 14) في مصر و أسعار الهاتف الجديد من شركة آبل، يترقب عشاق هاتف آيفون 14 (iPhone 14) موعد طرحه في مصر وسعره المتوقع، خاصة أن الشركة لم تكشف تفاصيل رسمية حتى الآن.

وكشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية بمصر، عن إن إصدارات iPhone 14 الجديدة يتوقع أن تصل للسوق المصرية مطلع الشهر المقبل، أو بعد ذلك بقليل.

ومع ذلك لفت طلعت إلى أن الهاتف تم إطلاقه قبل أيام في الأسواق العالمية، ولا يزال يتحرى طريقه إلى أسواق الشرق الأوسط، وأن الاحتمالات قائمة بأن يتأخر عن مصر.

متى يصل آيفون 14 مصر؟

وقال طلعت إن تأخر iPhone 14 عن السوق المصري ربما يحدث نتيجة قيود الاستيراد والاعتمادات المستندية، موضحًا أن الكثير من الشركات لديها صعوبات في عمليات الاستيراد في الوقت الراهن بسبب قلة الدولار في السوق المحلية وأولويات توفيره من البنوك للسلع الأساسية والمستلزمات الخاصة بالإنتاج.

وأضاف أن في حالة تأخر وصول iPhone 14 إلى السوق المصري يمكن للمصريين الراغبين في امتلاكه الحصول عليه من الخارج عن طريق شخص قادم من دول الخليج أو من الدول الأخرى، فضلًا عن شركات الاستيراد والنقل والطرق الأخرى.

وتوقع مصدر آخر بشعبة المحمول أن يتأخر وصول هاتف آيفون 14 للسوق المصري، خاصة مع توقف الاستيراد وعدم قدرة الموزعين المعتمدين في مصر على إتاحة الهاتف الجديد في المتاجر الرسمية لعدم قدرتهم على توفير الدولار.

وكان البنك المركزي المصري قرر وقف العمل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والعمل بنظام الاعتماد المستندي بدلاً منها، باستثناء 15 سلعة فقط وذلك في فبراير/شباط الماضي.

سعر آيفون 14 في مصر

تؤكد التوقعات من متخصصي التكنولوجيا وشعبة المحمول في مصر أن يصل سعر آيفون 14 في مصر إلى 31 ألف جنيه، حيث إن سعره عالميا من الشركة 1099 دولارا اتعادل 21200 جنيه، يضاف إليها 14% ضريبة وهامش ربح التاجر ما يصل بسعره إلى 31 ألف جنيه.