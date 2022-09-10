نتفليكس توقف إنتاج مسلسل يؤرخ لعهد الملكة إليزابيث

أعلنت منصة "نتفليكس" وقف إنتاج مسلسل "ذا كراون"، الذي يؤرخ لعهد الملكة إليزابيث الثانية وذلك في أعقاب وفاتها مساء الخميس.

وتقوم المنصة حالياً بتصوير الموسم السادس من المسلسل الناجح الذي يتناول حياة الملكة إليزابيث الثانية على رأس أشهر عائلة ملكية في العالم.

ويُبرز العمل الفضائح التي طالت هذه العائلة بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي واجهتها الملكة والعلاقة التي تربطها بزوجها فيليب، وفقا لمجلة فاريتي الأمريكية.

وستدور أحداث الموسم السادس والأخير من ذا كراون حول مرحلة نشأة هاري وأخيه ويليام بعد وفاة والدتهما ديانا، وآثار رحيلها على حياتهما وستستمر أحداثه حتى العقد الأول من القرن 21.

وقال المتحدث باسم نتفليكس: "في دليل على الاحترام، توقف تصوير ذي كراون، اليوم"، مشيرا إلى أن تعليق التصوير سيستمر خلال يوم جنازة الملكة.

وقال مؤلف المسلسل بيتر مورجان:" إن توقف العمل ما هو إلا رسالة حب واحترام إلى الملكة، موضحًا: "ذا كراون هو رسالة حب لها وليس لدي ما أضيفه في الوقت الحالي، فقط الصمت والاحترام، وأتوقع أن نتوقف عن التصوير لفترة من الوقت بدافع الاحترام أيضًا"

وأعلنت المنصة التي عرضت أربعة مواسم من المسلسل حتى الآن، انطلاق الموسم الخامس في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم على نتفليكس، مع طاقم عمل جديد تتقدمهم إيميلدا ستونتون التي تلعب دور الملكة الراحلة على مدار المواسم المتبقية.

وتضع وفاة الملكة إليزابيث النهاية لأطول حكم في تاريخ المملكة المتحدة، وأحد أطول فترات الحكم لأي رئيس دولة، وظلت الملكة إليزابيث أمام أعين الناس طوال حياتها.

ويُشار إلى أنه من قصر سانت جيمس في العاصمة لندن أعلن مجلس الخلافة، السبت، تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا رسميا.

وبإعلانه ملكا، تدخل بريطانيا عهدا جديدا بعد 70 عاما قضتها الملكة إليزابيث الثانية على العرش، في أطول فترة بالمملكة المتحدة.