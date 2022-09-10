أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 11-9-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:43 م
10 سبتمبر 2022
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أسعار الذهب في سوريا 

زادت أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الأحد 11-9-2022، رغم ركود حاد في الأسواق.

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أسعار كافة عيارات الذهب اليوم في سوريا

وصعد جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، إلى 138.803 ألف ليرة (55.24 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى مستوى 121.456 ألف ليرة (48.34 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى 104.104 ألف ليرة (41.43 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.969 ألف ليرة (32.23 دولار).

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سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات الصباحية، نحو 4.316 مليون ليرة (1718 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 971.646 ألف ليرة (386.72 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالمياً، صعدت أسعار الذهب بنحو 0.5% بنهاية تعاملات الأسبوع المنقضي .

 

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