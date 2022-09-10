من هي بطلة التنس المصرية دينا مشرف التي تصدرت محركات بحث غوغل بعد حصد ذهبية افريقيا لتنس الطاولة؟

من هي بطلة التنس المصرية دينا مشرف؟ تصدرت لاعبة التنس المصرية دينا مشرف محركات البحث العالمية بعد أن حصدت ذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة 4-0 لتفوز بالمركز الأول.

وكان قد شهد نصف نهائي السيدات مباريات مصرية خالصة حيث فازت دينا مشرف على هنا جودة بنتيجة 4-1 فيما فازت يسرا حلمي على مريم الهضيبي 4-0، وبذلك تحصد دينا مشرف ذهبية فردي السيدات فيما تفوز يسرا حلمي بالفضية، بينما تحصل كل من هنا جودة ومريم الهضيبي الميدالية البرونزية.

و يبحث العديد من المتابعين عن معلومات عن البطلة المصرية دينا مشرف، بعد أن نجحت في حصد ذهبية بطولة افريقيا، و في هذه المقالة يوح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أبرز المعلومات عن دينا مشرف.

- تبلغ دينا مشرف 25 عامًا وتنتمى لعائلة رياضية، ووالدها هو الدكتور علاء مشرف، نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة سابقًا، وعمتها هي نهال مشرف لاعبة تنس الطاولة، وأخيها أحمد مشرف لاعب تنس الطاولة.

- تخرجت مشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- تعتبر مشرف أول لاعبة العربية والإفريقية تتواجد ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة على مستوى العالم.

- تدربت مشرف على لعبة تنس الطاولة حتى نجحت في تمثيل مصر في دورتي لندن 2012 وريو عام 2016.

- بدأت مشرف مسيرتها الاحترافية في النادي الأهلي، وتميزت بقدرتها على اللعب بيدها اليسري.

- استطاعت مشرف الفوز بالدوري الفرنسي لتنس الطاولة عام 2022، وأصبحت بذلك أول مصرية وعربية تتوج بهذا اللقب.

- كانت أول مشاركة لمشرف في بطولة العالم لتنس الطاولة عام 2008، وشاركت 11 مرة في بطولة وتواجدت مشرف في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بالمجر في أبريل الماضي.

- حصلت مشرف على ذهبية إفريقيا 8 مرات وشاركت في بطولة العالم 8 مرات، كما نجحت في حصد ذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة لعام 2022 ايضًا بعد الفوز على اللاعبة يسرا حلمي بنتيجة 4-0 لتفوز بالمركز الأول.

وقد شهد نصف نهائي السيدات مباريات مصرية خالصة حيث فازت اللاعبة دينا مشرف على اللاعبة هنا جودة بنتيجة 4-1 فيما فازت اللاعبة يسرا حلمي على اللاعبة مريم الهضيبي 4-0.

وبذلك حصدت دينا مشرف ذهبية فردي السيدات فيما فازت يسرا حلمي بالفضية، بينما حصلت كل من هنا جودة ومريم الهضيبي الميدالية البرونزية.

وترأس البعثة حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وماجد عاشور، المدير الفني للمنتخب، وعماد مصيلحي، مدرب الرجال، وجيهان السيد، مدربة للسيدات.