بالصور الرابطة الإسلامية تنظم حفل اختتام البرنامج التدريبي الطريق إلى القدس شمال القطاع 

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالتعاون مع شركة القدس للتنمية البشرية احتفال اختتام البرنامج التدريبي الطريق إلى القدس

تضمن الحفل تخريج وتكريم طالبات جامعات وكليات الشمال اللاتي اجتزن العديد من الدورات المهنية : دورة المصطلحات الطبية ، دورة الإسعافات الأولية ، دورة الانعاش الرئوي ، دورة رخصة قيادة الحاسوب ICDL



حضر الحفل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د.محمد شلح ، الموجه العام للرابطة الإسلامية أ.سامي البسيوني ، مسؤول إقليم الشمال في حركة الجهاد الإسلامي أ.فتحي حجازي ، مسؤولة ملف المتابعة في الرابطة الإسلامية أ.منال حجاج، مسؤول إقليم الشمال في الرابطة الإسلامية أ.صلاح المدهون ، مسؤولة إقليم الشمال - طالبات أ.سمر صالح ولفيف من كوادر حركة الجهاد الإسلامي .

وفي كلمته أثنى د. شلح على الجهد المبذول للرابطة الإسلامية من خلال تفعيل برنامج التدريب للطلبة كافة، والذي من شأنه ينمي مهاراتهم ويصقل شخصياتهم ويقوي قدراتهم الذاتية حتى يكونوا أكفاء في حياتهم العملية.

وأضاف شلَّح : "إننا نقف اليوم وقفة عزٍ وفخر وكرامة بانتمائنا لحركة الجهاد الإسلامي بعد أن أصبحت الحركة الرقم الصعب في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني بما تمتلكه من جيل واع مثقف مؤمن بقضيته وحق عودته" .

ووجه شلَّح خلال كلمته التحية لأرواح شهداء معركة وحدة الساحات خاصاً بالذكر الشهيد خالد منصور والشهيد تيسير الجعبري الذين نالوا شرف الشهادة بعد مسيرة حافلة في نشر فكر العلم والجهاد بين الطلبة والجند ، مُثمناً دور الرابطة الإسلامية في تقديم كافة المهارات للجيل الشاب.

وقد تخلل الحفل نشيد القدس ، واختتم بتوزيع شهادات التكريم للطالبات اللاتي اجتزن البرنامج التدريبي، وسط فرحة عامة من قبل الحضور الذين بدورهم شكروا الرابطة الإسلامية على ما تقدمه من الخدمات والأنشطة المنهجية

واللامنهجية للطلبة.









