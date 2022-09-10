موعد إجازة المولد النبوي 2022 في مصر

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موعد إجازة المولد النبوي في مصر

تحتفل مصر في الشهر المقبل بالمولد النبوي الشريف، وتقوم الحكومة المصرية مع حلول المولد النبوي الشريف بمنح العاملين إجازة رسمية.

ويحدد مجلس الوزراء المصري موعد إجازة المولد النبوي الشريف بقرار رسمي قبل حلولها، كما هو متبع في الإجازات والمناسبات التاريخية والدينية.

وتشمل قرارات الإجازة، العاملين بالدولة في مختلف القطاعات الحكومية، والموظفين بالقطاع الخاص.

موعد إجازة المولد النبوي

وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف العام الحالي 2022 يوم السبت الموافق 8 أكتوبر/تشرين الأول.

ويحتفل المسلمون في مصر بيوم المولد النبوي الموافق لذكرى ميلاد الرسول محمد علية الصلاة والسلام، وتتنوع الاحتفالات في المناسبة بين حفلات المدح والإنشاد الديني، فضلا عن شراء الحلوى وإعداد الطعام وتقديمة للآخرين تعبيرا عن سعادتهم بحلول المناسبة.





الإجازة الأخيرة في العام

ومن الجدير بالذكر أن إجازة المولد النبوي الشريف تعتبر الإجازة الأخيرة الرسمية خلال العام الجاري 2022، والتي سيحصل عليها العاملون بمختلف القطاعات.

وتقوم الحكومة المصرية بمنح إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف وفقا لما هو متبع.

قرار تأجيل الإجازات

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي كشف عن قرار سابق بتأجيل جميع الإجازات الرسمية التى تحل بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

وأوضح مدبولي، أنه سيتم اتخاذ القرار رسميا من قبل الحكومة مع حلول موعد الإجازة ويتم الإعلان عنه في حينه.