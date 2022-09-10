نادي بوليفار يعلن انتقال سافيو إلى الأهلي

أعلن نادي بوليفار البوليفي، مساء اليوم السبت انضمام لاعبه البرازيلي برونو سافيو إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي خلال الصيف الجاري.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي: "نعلن انتقال برونو سافيو إلى الأهلي المصري".

وأضاف: "نظرًا لأن هذه الفرصة رائعة في مسيرة برونو المهنية، فإننا نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في إفريقيا ونحتفل بنموه".

وأتم تغريدته : "شكرا لما قدمته لفريقنا السماوي، نتمنى لك التوفيق".

وكانت صحيفة «بوليفار إف إم»، قد كشفت في وقت سابق عن عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع برونو سافيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن جانبها كشفت صحيفة «La Razón Digital»، أن عرض النادي الأهلي لضم برونو سافيو من نادي بوليفار، يتجاوز المليون دولار.