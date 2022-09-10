رافينيا يقطع وعداً غريباً لجماهير برشلونة!

قطع رافينيا نجم برشلونة تعهداً غريبا على نفسه، حال حقق الفريق الكتالوني أحد الألقاب هذا الموسم.

وكان انضم رافينيا إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المنصرم قادما من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، بعد صراع شرس على ضمه بين "البلوجرانا" وتشيلسي.

ويتطلع اللاعب البرازيلي الدولي للتتويج بالألقاب، بعد أن أصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة برشلونة خلال الموسم الجاري.

وتعهد رافينيا بتكرار احتفاله في الموسم الماضي، والذي قام به بعد أن ضمن ليدز البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قام بالزحف على ركبتيه بطول ملعب الفريق.

وقال رافينيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:" سأفعل ذلك مرة أخرى مثلما فعلت مع ليدز، سأكرر هذا الاحتفال حال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف قائلا: "سوف أزحف على ركبتي في كامب نو أو في أي مكان آخر، سيكون من المثالي القيام بذلك في اسطنبول"، في إشارة منه إلى مكان نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال.

وتطرق رافينيا للحديث عن تفضيله اللعب ضمن صفوف برشلونة وقال: "لقج كان ذلك حلمي منذ أن كنت طفلا، أن أرتدي هذا القميص، إنه نادٍ تابعته منذ منذ أن وقع رونالدينيو معه".وأتم في هذا الصدد: "أردت أن أكون جزءا من هذا النادي، من هذا الحلم، رغبتي كانت أقوى من أي عرض آخر، بغض النظر عن الجانب المالي".

جدير ذكره أنه لعب رافينيا (25 عاما) 5 مباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع آخر، فيما غاب عن مواجهة البارسا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا."