"المكبر" يضرب الهلال بثلاثية في "ديربي العاصمة"

حسم "جبل المكبر"، مساء اليوم السبت، ديربي العاصمة مع "هلال القدس" لصالحه، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الأسبوع الأول من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي احتضنها استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وافتتح سامح مراعبة التسجيل للمكبر في الدقيقة الـ 13، قبل أن يضيف زيد قنبر الهدف الثاني في الدقيقة الـ 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم "المكبر" بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، حاول "الهلال" العودة في المباراة، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة الـ 58 بهدف سجله محمد مراعبة، وشهدت الدقيقة الـ 72 خروج لاعب "المكبر" بهاء علقم بالبطاقة الحمراء، إلا أن "الهلال" لم يستغل النقص العددي، وفشل في إدراك التعادل.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، نجح زيد القنبر في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز "جبل المكبر" بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققا أول ثلاث نقاط وضعته أعلى سلم الترتيب مؤقتا، وبفارق الأهداف عن "مركز بلاطة".

ويُشار إلى أنه كانت مباريات الجمعة قد شهدت، تعادل حامل اللقب "شباب الخليل" مع "مؤسسة البيرة" بهدف لمثله، وبنفس النتيجة تعادل العائدان لدوري المحترفين "أهلي الخليل" مع "ترجي واد النيص"، في حين فاز "مركز بلاطة" على "شباب الأمعري" بهدفين مقابل هدف.