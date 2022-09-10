تظاهرة في الداخل المحتل تنديدا ًبجرائم القتل

شارك أهالي مدينة "دبورية" في أراضي الداخل المحتل، مساء اليوم السبت، في تظاهرة منددة بجرائم القتل وتقاعس الشرطة، في أعقاب مقتل الشاب يوسف حلمي يوسف بإطلاق نار بالبلدة.

وانطلقت التظاهرة الاحتجاجية من ساحة المجلس المحلي وصولا إلى بيت عزاء ضحية جريمة القتل الشاب يوسف.

كما أعلن في دبورية، عن يوم حداد وإضراب شامل يشمل جميع المرافق باستثناء المدارس والمؤسسات الطبية والصحية والمخابز والصيدليات يوم غد الأحد.

ودعا بيان صادر عن أهالي البلدة، إلى تشكيل لجنة شعبية لمتابعة انعكاسات الجريمة والعنف في البلدة.

وفي المزرعة، من المقرر أن تنظم مظاهرة احتجاجية مساء غد، استنكارا لمقتل الشاب زين كايد عوض إثر تعرضه لإطلاق نار، الليلة الماضية، واحتجاجا على جرائم القتل والعنف المنتشرة والمتصاعدة في المجتمع العربي.

ويُشار إلى أنه يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

جدير ذكره أنه ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، منذ مطلع العام ولغاية الآن، إلى 74 قتيلا بينهم 9 نساء.