هنية يصل إلى موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم السبت 10/9/2022، على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة الروسية موسكو.

ووصل الوفد الذي يضم كلاً من نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري وعضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وماهر صلاح العاصمة موسكو، اليوم، ومن المقرر أن يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعددا من القادة والمسؤولين الروس.

وقال المستشار الاعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، إن الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية تستمر عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية.

وأضاف النونو: إن "هذه الزيارة تأتي في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية"، مشيدًا في الوقت نفسه بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين.