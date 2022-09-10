بالفيديو شاهد.. الكشف عن خلاف بين مبابي وحكيمي

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شاهد خلاف بين مبابي وحكيمي

كشف مقطع فيديو مسرب عن خلاف بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وزميله أشرف حكيمي.

وتم تسريب المحادثة في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس بين شوطي إحدى مباريات سان جيرمان، حيث قام كيليان مبابي بتوجيه اللوم لحكيمي.

غضب مبابي

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن المحادثة التي يبدو أنها من مباراة بالموسم الماضي، وكان مبابي غاضبا من عدم تمرير حكيمي إحدى الكرات له بشكل جيد.

مبابي قال لحكيمي: "أقسم لك.. شاهد الفيديو، كان عليك أن تمرر لي"، ليرد عليه النجم المغربي قائلا: "إذا كان كما تقول، فأنا آسف".

Kylian Mbappé est le joueur le plus égoïste au monde pic.twitter.com/SblEQucIS5 — 𝐘𝐀𝐙𝐈𝐃 🇹🇳🇬🇷 (@yazid_m13) September 7, 2022

ورد النجم الفرنسي الشاب على زميله قائلا: "لا يكفي أن تكون آسفا، أرسل كرة جيدة".

وبدورها صحيفة "ماركا" الإسبانية سلطت الضوء على الواقعة، وأشارت إلى أن كيليان مبابي يبدو أنه غير سعيد مع زملائه في الفريق.

ولفتت الصحيفة إلى أن أشرف حكيمي يعتبر أقرب لاعبي باريس سان جيرمان في غرفة خلع الملابس لكيليان مبابي، وتجمع بينهما صداقة قوية منذ انتقال الظهير المغربي لصفوف النادي العاصمي في الصيف الماضي، إلا أن هذا لم يمنعه من الانفعال عليه.

حادثة يوفنتوس

يُذكر أن مبابي تورط مؤخرا في واقعة حدثت خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، حيث انفجر اللاعب في موجة ضحك وسخر مع مدربه كريستوف جالتير من اقتراح تغيير طريقة تنقل الفريق من الطائرة إلى القطار، مما جعلهما في مرمى الانتقادات بفرنسا.