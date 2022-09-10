مسؤول كويتي: المعلم الفلسطيني أثبت جدارته في العملية التعلُمٍية

قال رئيس وفد وزارة التربية الكويتية الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، إن المعلم الفلسطيني "أثبت جدارته في العملية التعلمية منذ استئناف استقبال دفعات المعملين عام 2017".

وأضاف السلطان أن وفد وزارة التربية الكويتية بدأ اليوم السبت إجراءات التعاقد مع المعلمين في قطاع غزة عقب الانتهاء من سلسلة مقابلات مع المعلمين الفلسطينيين في رام الله والخليل ونابلس بالضفة الغربية.

وأشار إلى أن هذه الدفعة هي الرابعة التي تتعاقد فيها الوزارة مع المعلمين الفلسطينيين منذ عام 2017، وأنه سيتم التعاقد مع نحو 400 معلم فلسطيني من المحافظات الفلسطينية كافة في تخصصات الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغتين اإلنجليزية والفرنسية.

واوضح ان فئة المعلمات الفلسطينيات سيتم التعاقد معهن في تخصصي الرياضيات والفيزياء، مشيدا بالتعاون التاريخي بين دولتي الكويت وفلسطين منذ عام 1936 باستقبال اول بعثة معلمين فلسطينيين.

وأعرب رئيس الوفد عن شكره للرئيس محمود عباس ووزارة التربية والتعليم وللشعب الفلسطيني على حفاوة الاستقبال منذ بدء الاختبارات والمقابلات مع المعلمين الفلسطينيين.

ووصل وفد وزارة التربية الكويتية المكون من 16 شخصا، إلى مدينة رام الله الأحد الماضي في حين سيغادر فلسطين نهاية الاسبوع الحالي عقب الانتهاء من التعاقدات مع باقي المعملين.

وكان الرئيس محمود عباس، استقبل الخميس الماضي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين، وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مثمنا مواقف الكويت الثابتة والدائمة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال، والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.