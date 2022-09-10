مقاومون يطلقون النار تجاه حاجز "حوارة" جنوب نابلس

أطلق مقاومون، مساء اليوم، النار بكثافة تجاه حاجز "حوارة" جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار بكثافة تجاه جنود الاحتلال المتواجدين قرب حاجز "حوارة" جنوب نابلس.

ويُشار إلى أنه تقوم كتائب "سرايا القدس" في الضفة المحتلة بعمليات إطلاق نار شبه يومية تجاه حواجز جيش الاحتلال ومستوطنيه وخاصة في مدينتي نابلس وجنين.

جدير ذكره أنه يتخوف الاحتلال الإسرائيلي من تعاظم قوة المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة التي تتسع رقعتها لتشمل كافة المناطق ما يشكل خطرًا حقيقيًا عليه وعلى مستوطنيه.