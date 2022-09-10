الاحتلال ينهي العزل الانفرادي للأسير عبد عبيد وينقله لسجن "مجدو"

أنهت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 10/9/2022م، عزل الأسير القائد عبد عبيد بعد 6 أشهر في سجن ريمون

وأفادت مؤسسة مهجة القدس في تصريح صحفي:" تطبيقًا للاتفاق التي تم بين الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي وإدارة سجون الاحتلال عقب الخطوات التصعيدية، وصول الأسير القائد عبد عبيد سجن مجدو بعد نصف عام من عزله على خلفية نفق جلبوع".

وتأتي هذه الخطوة عقب الاتفاق الذي أبرمته الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي والذي كان من أهم مطالبه خروج الأسيرين القائدين عبد الله العارضة وعبد عبيد من العزل الانفرادي.

وكانت إدارة سجن النقب قد أقدمت في نهاية مايو الماضي، على نقل الأسير القائد عبد عبيد إلى عزل سجن "ريمون"، حيث خضع لظروف قاسية وتدهور في حالته الصحية.

ويُعتبر الأسير عبيد أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي والحركة الأسيرة، ومعتقل بتاريخ 27-6-2001م، ومحكوم بالسّجن لمدة 27 عاماً.