هداف الدوري الإماراتي.. لابا كودجو يبدأ رحلة استعادة اللقب بثنائية الظفرة

بدأ التوجولي لابا كودجو رحلته نحو استعادة لقب هداف الدوري الإماراتي لموسم 2022-2023، وذلك عن طريق الظفرة.

وسجل لابا كودجو هدفي العين الأول والثاني في شباك الظفرة، السبت، على ملعب هزاع بن زايد، في الجولة الثانية من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وبذلك يسجل اللاعب التوجولي أول أهدافه في الموسم الحالي من الدوري الإماراتي، حيث لم يُسجل في التعادل مع عجمان 1-1، بالجولة الأولى، عندما أهدر ركلة جزاء.

ويسعى لابا كودجو للحصول على لقب هداف الدوري الإماراتي لموسم 2022-2023، بعدما نجح في الحصول على اللقب خلال الموسم الماضي.

وبدأ الصراع محتدما خلال الموسم الحالي، حيث سجل الإماراتي علي مبخوت، مهاجم الجزيرة، 5 أهداف في أول جولتين، ليتصدر سباق الهدافين في الوقت الحالي.

ويأتي جيلبيرتو أوليفيرا، مهاجم الوصل، في المركز الثاني برصيد 3 أهداف، بينما يتساوى جواو بيدرو، مهاجم الوحدة، مع باكو ألكاسير ولوان بيريرا، لاعبي الشارقة، برصيد هدفين.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإماراتي لموسم 2022-2023

علي مبخوت (الجزيرة) - 5 أهداف

جيلبيرتو أوليفيرا (الوصل) - 3 أهداف

جواو بيدرو (الوحدة) - هدفان

باكو ألكاسير (الشارقة) - هدفان

لوان بيريرا (الشارقة) - هدفان

لابا كودجو (العين) - هدفان