بث مباشر.. مباراة برشلونة وقادش بث مباشر الان يلاشوت- بث مباشر برشلونة وقادش الان يلا شوت، أقل من 3 ساعات تفصل عشاق العملاق الكتالوني برشلونة الاسباني على مباراته في الدوري الاسباني أمام الغريم قادش، والتي يحل فيها برشلونة ضيفاً ثقيلة على قادش وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريق وسلسلة الانتصارات في الدوري والتي توجها الفريق أيضا في دوري الابطال بفوزه على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5أهداف مقابل هدف لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، لذلك وحرصا ً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضمن متابعتها الدائمة لكافة مباريات الدوري الاسباني وتحديداً ريال مدريد وبرشلونة، وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن مباراة برشلونة وقادش في الدوري الاسباني مساء اليوم السبت 10/9/2022م، بالإضافة لتفاصيل المباراة وكذلك التشكيل المتوقع لكلا الفريقين والروابط المتاحة لمشاهدة مباراة برشلونة وقادش في الدوري مساء اليوم السبت كون المباراة تلعب في الدوري الاسباني لحساب الجولة الخامسة فيه.

مشاهدة مباراة برشلونة مباشر اليوم

المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز،اعتبر أن مباراة اليوم السبت هى "وقت انتقام كروي" من فريق قادش، الذي لم يتمكن بلوجرانا من الفوز عليه في آخر 4 مباريات بالليجا.

وعن الفريق الأندلسي الذي لم يتمكن من الحصول على أي نقطة هذا الموسم، قال تشافي "سيكون منافسا معقدا وصعبا، لقد صعب الأمر علينا في المباريات الأربع الماضية. حان وقت الانتقام الكروي".

وتابع "يواجهوننا في وقت سيئ، لكن هذا أسوأ لأن لديهم فرصة للتغلب علينا والخروج من هذه الحفرة".

وذكر مدرب برشلونة أن نويبو ميرانديا (ملعب قادش) هو "ملعب يتم فيه الفوز بالبطولات" وأن فريقه يجب أن "يُنحي دوري أبطال أوروبا جانبا" حيث يواجه بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل على أرضه، ويركز على "حصد نقاط المباراة الثلاث" أمام قادش.

لا تفوت مشاهدة أبرز مباريات اليوم 🔥⚽️



⏰اضبط ساعتك وكن في قلب الحدث



🇩🇪 بايرن ميونيخ 🆚 شتوتغارت

🇫🇷 باريس سان جيرمان 🆚 بريست

🇪🇸 قاديش 🆚 برشلونة

🇪🇸 أتلتيكو مدريد 🆚 سيلتا فيغو



📦 اشترك الآن 👇



💻 https://t.co/ijWMaZopD3



https://t.co/alkogGuf3u pic.twitter.com/dO2d6Cz47D — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2022

بث مباشر مباراة برشلونة وقادش

وضمن مقالنا الذي حمل عنوان "مباشر.. مباراة برشلونة وقادش بث مباشر الان يلاشوت- بث مباشر برشلونة وقادش الان يلا شوت"، قال نجم برشلونة السابق إنه بالنسبة لمباراة اليوم "الفكرة لا تتعلق بإراحة أي شخص (لمباراة أخرى)" عندما سُئل عما إذا كان بإمكان لاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي وبيدري جونزاليس الحصول على راحة استعدادا لمواجهة البايرن.

وذكر "سيبدأ الفريق الأفضل، لكن بعد ذلك هناك 5 تغييرات. أحيانا تشكيلة البداية لا تفوز"، واستطرد "صنع أنسو فاتي الفارق في ملعب أنويتا (أمام ريال سوسيداد) في نصف ساعة. الآن لا يوجد أساسيون وبدلاء، فقط لاعبون مهمون؛ فهم هذا يعد أمرا أساسيا بالنسبة للفريق".

وبهذا المعنى، وصف تشافي القدرة على الاعتماد على "مثل هذا الفريق الكبير" هذا الموسم بأنها "نعمة"، وتابع "لقد تضاعف عدد اللاعبين في كل المراكز. هذا ما أردته لهذا العام".

وعن تواجد الظهير جوردي ألبا على مقاعد البدلاء، علق تشافي "لا أعرف ما إذا كان النادي لم يكن واضحا معه، أما أنا فقد كنت أمينا معه"، واسترسل "أنا واضح تماما، ومعه بالأخص بسبب العلاقة التي تجمعنا. إنه يعلم أن هناك منافسة وأن الأفضل هو من سيشارك"، لمشاهدة برشلونة يلا شوت هنـــــــــــــا

بث مباشر برشلونة وقادش

وعن موقف بيكيه، قال "أتحدث معه، أنا أشجعه لأن الوضع ليس سهلا. لقد كان جيدا للغاية في إخراج الكرة في المباراة السابقة (أمام فيكتوريا بلزن)".

وأضاف "سيواصل (بيكيه) المشاركة تدريجيا، وإذا كان الجميع مستعدا، فستتحقق النجاحات"، وذكر تشافي أن سيرجي روبرتو لن يشارك في المران على الأرجح بسبب بعض الآلام التي تطارده.

ومن ناحية أخرى، أشاد بأداء فيران توريس وقال "نحن نثق به''، وحول أنسو فاتي، قال "أراه جيدا تماما، وأخبرنا أنه سليم بنسبة 100%".

وأخيرا، رفض التعليق على إمكانية عودة المهاجم أنطوان جريزمان إلى برشلونة بعد أن رفض أتلتيكو مدريد دفع 40 مليون يورو لتفعيل خيار شراء المهاجم الفرنسي، واختتم بقوله "إنها قضية أندية، هذا ليس من شأني؛ يجب أن يتحدث الناديان. لا جدال، إنه لاعب أتلتيكو مدريد".

بث مباشر برشلونة الأن

وفي اطار مقالنا مباشر.. مباراة برشلونة وقادش بث مباشر الان يلاشوت- بث مباشر برشلونة وقادش الان يلا شوت، ويخوض نادي برشلونة الإسباني مباراته الخامسة في الدوري الإسباني على ملعب رامون دي كاراتزا، ليواجه فريق نادي قادش، بعد أن حصد برشلونة 10 نقاط في أول 4 جولات في الليجا.

ويدخل برشلونة المباراة وهو يتواجد في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر حيث لعب النادي الكتالوني 4 مباريات، وانتصر في 3 مواجهات وتعادل في مواجهة .

ومن جهة أخرى يعاني فريق قادش من سوء النتائج منذ افتتاح الموسم بعد أن تلقى 4 خسائر متتالية ويقبع في مؤخرة جدول الترتيب بدون أي نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة وقادش بث مباشر

وضمن مقالنا الذي جاء بعنوان مباشر.. مباراة برشلونة وقادش بث مباشر الان يلاشوت- بث مباشر برشلونة وقادش الان يلا شوت، ذكر تقرير صحفي إسباني، أن هناك بعض الشكوك حول إمكانية لحاق سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة، بمواجهة قادش، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الليجا، وعانى سيرجي روبيرتو من انزعاج، خلال مواجهة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن التشيكي، ولم يستطع استكمال المباراة. مشاهدة مباراة برشلونة وقادش بث مباشر هنـــــــــــــا

وقالت صحيفة سبورت "لا يعاني سيرجي روبيرتو من الإصابة، بعدما خضع للفحص الطبي"، وتابعت "سيرجي روبيرتو لديه فقط بعض الانزعاج، وهو أمر ليس خطيرا، ولذلك فضل المدرب تشافي عدم المجازفة وقام باستبداله ضد فيكتوريا بلزن"، وأضافت الصحيفة "هذا الانزعاج لا علاقة له بالإصابة التي تعرض لها سيرجي روبيرتو في ساقه اليمنى، وأجبرته على الخضوع لعملية جراحية من قبل".

وأشارت إلى أن سيرجي روبيرتو قد يكون متاحا في مباراة قادش، لكن من المرجح أن يحصل على راحة حتى يصبح جاهزا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة وقادش بث مباشر beIN Sport

ويستضيف ملعب "رامون دي كارانزا" مباراة الفريقين، والتي تأتي في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ويحتل برشلونة في الوقت الحالي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما لا يمتلك قادش أي نقاط في المركز العشرين والأخير، وفاز برشلونة في المباريات الثلاث الماضية على التوالي، أمام ريال سوسيداد، بلد الوليد وإشبيلية، بينما تعادل أمام رايو فاييكانو بلا أهداف.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت

وفي مقالنا مباشر.. مباراة برشلونة وقادش بث مباشر الان يلاشوت- بث مباشر برشلونة وقادش الان يلا شوت ، سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وقادش عبر موقع يلا شوت المتخصص في نقل المباريات سواء كانت المباريات الدولية وأو العربية وغيرها من المباريات ذات الاهتمام والمتابعة العربية والعالمية وخاصة بلاد الشام ودول الخليج العربي، لذلك سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وقادش بث مباشر عبر موقع يلا شوت الرياضي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بث مباشر مباراة برشلونة وقادش الآن

يرفض نادي برشلونة الاستسلام في سعيه لحسم صفقة البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال الموسم الحالي.



وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة حاول حسم الصفقة في الصيف لكنه فشل، ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن برشلونة يخطط لمحاولة جديدة، في الميركاتو الشتوي لضم سيلفا من مانشستر سيتي.



وأشارت إلى أن الأمر، جاء بعد أن رفعت رابطة الليجا سقف الرواتب الخاصة ببرشلونة هذا العام إلى 560 مليون يورو، ونجح برشلونة في الحد من أزمته المالية بالصيف الماضي، بعد أن جمع 800 مليون يورو من خلال بيع أصول رقمية مختلفة للنادي.



وأوضحت أن التصريحات الأخيرة لوالد سيلفا قد تكون مصدر القلق الأكبر لبرشلونة، لكنهم يعتقدون أن اللاعب لا يزال مهتما بالانضمام إلى البارسا، وذكرت أن برشلونة سيكرر محاولات ضم برناردو في الصيف، إذا لم ينجح في ضمه خلال الميركاتو الشتوي.

مشاهدة مباراة برشلونة وقادش مباشر يلا كورة

وفي مقالنا الذي حمل عنوان "مباشر.. مباراة برشلونة وقادش بث مباشر الان يلاشوت- بث مباشر برشلونة وقادش الان يلا شوت"، نوضح لكم متابعين الكرام أن مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني ستنقل عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق العربي أحمد البلوشي والتي تقام المباراة ضمن الجولة اخامسة من منافسات الدوري الإسباني، وشبكة بي ان سبورت متخصصة في نقل كافة المباريات لدوريات الاوروبية الكبرى كالدوري الاسباني والانجليزي والالماني والايطالي ودوري أبطال أوروبا الذي يجمع فرق المراكز الرئيسية في الدوريات الكبرى في أوروبا، هنـــــــــــــا





مشاهدة مباراة برشلونة وقادش بث مباشر اليوم

تحدث باولو سيلفا، والد البرتغالي برناردو سيلفا، متوسط ميدان مانشستر سيتي، عن أسباب فشل انتقاله إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الأخير.



وارتبط اسم برناردو بقوة بالانتقال إلى برشلونة طوال الصيف، قبل أن يقرر في نهاية المطاف، الاستمرار رفقة الفريق الإنجليزي، وقال والد برناردو عن السبب وراء عدم انتقاله لبرشلونة، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان هناك الكثير من الأحاديث، لكن لم يصل عرض ملموس في الأوقات التي رأينا بأنها مناسبة".



وأضاف: "عندما وصلت العروض، أدركنا أن الوقت لم يعد مناسبا لجميع الأطراف. يجب أن نتعامل مع الأمور بعقلانية، ولم يكن ذلك السيناريو المثالي لبرناردو. هو لاعب ناضج ويبلغ من العمر 28 عاما، وبالتالي يجب التعامل مع الأمور بعقلانية، وليس بالعاطفة"، يذكر أن برناردو، سجل هدفين وصنع مثلهما رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم، مساعدا الفريق على احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مباراة برشلونة وقادش بث مباشر يلا شوت

يلتقي برشلونة مضيفه قادش، مساء اليوم السبت على ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ويحتل برشلونة المركز الثاني في الليجا ب10 نقاط، بينما يتذيل قادش الترتيب دون أي نقطة.



وشهدت قائمة البلوجرانا لمباراة اليوم، انضمام الثنائي هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، بعدما وقعا للنادي الكتالوني خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو، بينما سيغيب سيرجي روبيرتو، ويتوقع أن يدخل البارسا المباراة بالتشكيل التالي:في حراسة المرمى: تير شتيجن، أما الدفاع: هيكتور بيليرين - جول كوندي - رونالد أراوخو - بالدي، أما الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي، فيما الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة اليوم وما توقعاتكم للنتيجة؟



🔥 قادش 🆚 برشلونة



⏲️ هذا المساء في الأوقات التالية:



⏰4:30 🇲🇷

⏰5:30 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰6:30 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰7:30 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰8:30 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/a0m2LuKPmf — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 10, 2022

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وقادش الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة قادش، مساء غد السبت على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



وشهدت قائمة البلوجرانا انضمام الثنائي هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، واللذين انضما للفريق الكتالوني خلال الأيام الأخيرة الماضية، بينما استبعد سيرجي روبيرتو من القائمة، وجاءت قائمة البارسا كالتالي: "تير شتيجن، تيناس، بينيا، بيليرين، بيكيه، أراخو، كريستينسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، جارسيا، كوندي، بابلو توريه، بوسكيتس، بيدري، ديمبلي، ليفاندوفسكي، انسو فاتي، فيران توريس، ديباي، كيسي، دي يونج، رافينيا، بالدي، جافي".



يشار إلى أن برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد الذي حقق العلامة الكاملة ب12 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم HD بدون تقطيع

تحدث البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الجديد، عن انضمامه إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وقال رافينيا في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الإسبانية: "رونالدينيو هنأني من خلال والدي. أتحدث كثيرا مع نيمار وقد نصحني بأنني إذا جئت إلى هنا لن أندم. لقد كان على حق".



وأضاف: "ديكو يشيد للغاية ببرشلونة والأشياء التي عاشها هنا، لكن بصفته وكيل أعمالي، فإنه يكون محايدا للغاية بشأن هذه القضايا".



وأدرف "إنه يحلل المزايا والعيوب في كل قرار، لكن اللاعب من يقرر أين سيذهب"، وتابع: "زملائي استقبلوني جيدا وساعدوني على التكيف بأفضل شكل ممكن. أتحدث مع الجميع، خاصة أنسو فاتي ورونالد أراوخو"، وواصل رافينيا: "ليفاندوفسكي لاعب رائع. كلنا نعرف ذلك، لكن عندما تكون معه ترى أنه أكثر من مجرد قائد، وهناك أيضا مواهب لدى ديمبلي وأنسو فاتي وفيران توريس وممفيس ديباي"، واختتم اللاعب القادم من ليدز يونايتد "برشلونة لديه جودة عالية وسنحقق نتائج رائعة".

بث مباشر مباراة برشلونة وقادش الأن

مباراة برشلونة وقادش بث مباشر كورة لايف

وفي مقالنا مباشر.. مباراة برشلونة وقادش بث مباشر الان يلاشوت- بث مباشر برشلونة وقادش الان يلا شوت"، وكما ذكرنا سابقا موقع يلا شوت المتخصص في نقل وعرض المباريات الكبرى سواء كانت الاوروبية أو العربية وغيرها، فايضا تكثر عمليات البحث من قبل الجمهور العربي الرياضي العاشق لمباريات الدوري الاسباني وغيرها لمشاهدة الفرق المحببه لديه كبرشلونة وريال مدريد وغيرها من الفرق الكبرى، لذلك سنرفق لكم أيضا رابط لمشاهدة مباراة برشلونة وقادش عبر موقع كورة لايف المتخصص في عرض المباريات على مدار 24 ساعة هنـــــــــــــــــــــا