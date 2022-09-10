سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، والذي ارتفع في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في السعودية ، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 10 سبتمبر 2022.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 207.60 ريال (55.24 دولار)، بحسب منصة "gold-price- today" لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليهبط إلى مستوى 155.70 ريال (41.43 دولار)، مقابل 156.2 ريال (41.56 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.10 ريال (32.23 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 103.80 ريال (27.62 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

هوي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) لينزل إلى مستوى 181.65 ريال (48.34 دولار)، مقابل 182.23 ريال (48.49 دولار) بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6456 ريالاً (1718 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1453 ريالاً (386.72 دولار).