سعر الذهب في مصر اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، والتي انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات السبت 10 سبتمبر 2022، رغم صعود "النفيس" عالميا، مقابل تراجع الدولار الأمريكي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم السبت 10 سبتمبر 2022.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليهبط إلى مستوى 1056 جنيهاً (55.24 دولار)، مقابل 1075 جنيها (55.62 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر لينزل إلى مستوى 791.91 جنيه (41.43 دولار)، مقابل 806.05 جنيها (41.72 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 615.92 جنيه (32.23 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 527.93 جنيه (27.62 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم في مصر

وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 395.95 جنيه (20.72 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

نزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 923.90 جنيه (48.34 دولار)، مقابل 940.4 جنيه (48.67 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 32837 جنيها (1718 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7391 جنيهاً (386.72 دولار).