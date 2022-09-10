وطني الشباب يفرط بالفوز أمام اليمن ويكتفي بالتعادل ضمن التصفيات الآسيوية

فرط منتخبنا الوطني للشباب، اليوم السبت، بالفوز أمام شقيقه المنتخب اليمني واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في انطلاقة مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 تحت 19 سنة، والتي تستضيفها دولة لاوس.

ولم يستطع لاعبو المنتخب الحفاظ على تفوقهم بهدفين نظيفين، واكتفوا بالتعادل الإيجابي، رغم أن المنتخب اليمني لعب أكثر من نصف ساعة وهو منقوص من لاعب.

وكان منتخبنا للشاب أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف سجله اللاعب عمرو رزوق، وفي الشوط الثاني سجل بسام شديد الهدف الثاني لمنتخبنا، لكن المنتخب اليمني نجح بعدها في تقليص النتيجة وقبل النهاية تمكن من معادل النتيجة.

ويلتقي منتخبنا في مواجهته الثانية ضمن المجموعة نظيره غوام يوم الاثنين، ثم يواجه اليابان يوم الجمعة المقبل، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات بلقاء لاوس يوم الأحد 18 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويشارك في التصفيات 43 منتخبا بعد انسحاب استراليا من التصفيات، موزّعة على عشر مجموعات.

وأدى انسحاب استراليا إلى وجود قصور في عدد المنتخبات الآسيوية الموزعة على المجموعات العشر، بين مجموعة تضم خمسة منتخبات وأخرى أربعة وفيما تضم المجموعة الثامنة "العراق والكويت والهند" فقط، ما دفع بالاتحاد الآسيوي إلى إعلان نظام جديد لتحديد المتأهلين.

وسيتأهل أبطال المجموعات العشر إلى النهائيات الآسيوية التي تحتضنها أوزبكستان العام المقبل، إضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني، على أن تحذف نتائج المنتخبات التي احتلت الوصافة مع صاحبي المركزين الرابع والخامس من المجموعات التي تضم 5 منتخبات، ومع صاحب المركز الرابع في المجموعات التي تضم 4 منتخبات، من أجل توفير مبدأ العدالة بين الجميع.