الأسير جواريش يعلق إضرابه بعد رضوخ الاحتلال لمطالبه

علق الأسير جواد جواريش، ظهر اليوم السبت10/9/2022م، إضرابه المفتوح عن الطعام بعد موافقة مصلحة السجون "الإسرائيلية" على مطالبه.

وأفادت جمعية واعد للأسرى، بأن الأسير جواد جواريش علق إضرابه عن الطعام بعد موافقة سلطات الاحتلال على لقائه بشقيقيه الأسيرين عرابي وعبد الله جواريش.

والأسير جواد جواريش يبلغ من العمر (41 عامًا) ومن سكان مدينة بيت لحم، ووصل في إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.

يذكر أن الأسير جواريش محكوم بالسّجن مدى الحياة وكان قد تعرض عدة مرات للعزل، وهو متزوج وأب لابنتين، إحداهما كانت تبلغ من العمر ثمانية شهور عندما اُعتقل، وابنته الثانية كانت في رحم أمها.