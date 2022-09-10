فيديو..أهداف ومهارات فايز سليماني لاعب جزر القمر المرشح للانضمام للأهلي-السيرة الذاتية فايز سليماني ويكيبيديا، فايز سليماني، اسم تردد خلال الساعات الماضية في سماء مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المصرية والخليجية، بعد تداول العديد من المواقع الرياضية العديد من التقارير التي تؤكد قرب توصل فريق نادي الأهلي المصري لاتفاق يقضى بانضمام الاعب فايز سليماني للفريق في اطار استعدادات الأهلي المصري للموسم الرياضي المقبل 2022/2023م، لذلك وضعنا لكم في فريق" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن أخر تفاصيل صفقة انتقال الاعب فايز سليماني إلى الأهلي المصري ومن هو الاعب والسيرة الذاتية للاعب فايز سليماني وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تحرى بشكل متواصل خلال الساعات الماضية عبر محركات قوقل وغيرها.

من هو فايز سليماني صفقة الأهلي المحتملة

سليماني من مواليد 14 نوفمبر لعام 1993 أي أنه يبلغ من العمر 28 عامًا، وُلد في مارسيليا بفرنسا ويحمل جنسية جُزر القمر، يبلغ طوله 182 سم، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن، ويلعب بقدمه اليمنى، القيمة التسويقية الحالية للاعب حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمتخصص في انتقالات اللاعبين هي 3 مليون يورو.

لعب فايز لعدد كبير من الأندية الفرنسية، حيث أنه بداية من موسم 14/15 عندما انتقل من فريق كوتي بليو الفرنسي إلى أتلتيكو مارسيليا، ومثل أيضًا نادي نيور، لوريان، تور، وأجاكسيو.

وانتقل سليماني لأول مرة للعب لأندية خارج فرنسا صيف 18/19، عندما انتقل من لوريان إلى رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكي ومثله موسم واحد، قبل أن ينتقل إلى فريقه الحالي كوتريك.

أولي صفقات #الأهلي الأجنبية

رسمياً: 🚨

فايز سليماني جناح منتخب جزر القمر ونادي كورتريك البلجيكي لاعباً في الأهلي بعد التوصل لإتفاق رسمي مع اللاعب وناديه البلجيكي pic.twitter.com/RcwJeSryJ7 — أخبار الأهلي🦅😍 (@hon4gJIgQUfhPMG) September 8, 2022

من هو لاعب الدوري البلجيكي المرشح للانتقال إلى الأهلي

وفايز سليماني خلال مسيرته حتى الآن وفي جميع الأندية التي لعب لها والدوريات التي شارك فيها سواء الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة في فرنسا أو الدوري البلجيكي الممتاز شارك في 228 مباراة، سجل 60 هدف، وصنع 34 آخرين، وحصل على 35 بطاقة صفراء وتم طرده في مناسبتين.

شارك اللاعب في عدد كبير من المراكز سواء جناح أيمن وأيسر ووسط ملعب مهاجم ومهاجم صريح وظهير أيمن أيضًا، لكن أفضل أرقامه كانت في مركز الجناح الأيسر حيث لعب 57 مباراة سجل 31 هدفًا وصنع 17 آخرين.

أفضل أرقام سليماني على الإطلاق مع فريقه الحالي كوتريك البلجيكي، حيث أنه منذ انضمامه له منذ موسم 19/20، شارك في 79 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 25 هدفًا وصنع 15 آخرين.

وعلى المستوى الدولي، انضم فايز إلى منتخب جزر القمر لأول مرة في عام 2017 في مباراة ودية دولية أمام مدغشقر ومن حينها وينضم بشكل مستمر لمنتخب بلاده، شارك بقميص جزر القمر في 21 مباراة دولية، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

من هو فايز سليماني

وفي مقالنا فيديو..أهداف ومهارات فايز سليماني لاعب جزر القمر المرشح للانضمام للأهلي-السيرة الذاتية فايز سليماني ويكيبيديا، وكشف مصدر عن موقف الأهلي من ضم لاعب منتخب جزر القمر ونادي كورتريجك البلجيكي فايز سليماني.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللاعب أصبح بعيدًا نسبيًا عن حسابات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واربتط اسم فايز سليماني بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية وقيل إنه قريب للغاية من القلعة الحمراء .

وأوضح المصدر ذاته، أن مفاوضات الأهلي لضم فايز سليماني توقفت منذ فترة ليست بالبعيدة، قائلاً:"لم نتوصل لاتفاق معه كما تردد ولكنه كان أحد الخيارات التي تم طرحها ولجنة التخطيط بإشراف من محمود الخطيب وبمشاركة حسام غالي عضو مجلس الإدارة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة تفاضل بين العديد من الأسماء".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"تم التواصل مع سلياني لمعرفة الموقف فقط وهناك لاعبين فعليًا باتوا على بعد خطوة واحدة خاصة من البرازيل بجانب مفاوضات متقدمه للغاية مع لاعب أخر".

يُذكر أن الأهلي قد أعلن يوم أمس الجمعة إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع السويسري كولر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ده فيديو للاعب فايز سليماني

بيوضح ابرز مهاراته و بعض من اهدافه .. ❤ pic.twitter.com/FKeMWxIIju — هـاجــــــــر (@Hager_Salah0) September 8, 2022

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم فايز سليماني

وضمن مقالنا تفاصيل عقد صفقة الأهلي المصري الأجنبية فايز سليماني ويكيبيديا- أهداف ومهارات فايز سليماني لاعب جزر القمر المرشح للانضمام للأهلي، كشفت تقارير صحفية خارجية عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي لضم فايز سليماني، لاعب كوتريك البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فايز سليماني قد أكد في تصريحات خاصة لـ El-Ahly.comاقترابه من الانضمام للنادي الأهلي في الصيف الجاري، بعد توصل القلعة الحمراء لاتفاق مع نادي كوتريك.

وكشف الصحفي البلجيكي الموثوق ساشا تافوليري أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة بالفعل مع نظيره كوتريك، من أجل ضم نجم خط الهجوم في منتخب جزر القمر.

وكتب ساشا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فايز سليماني إلى الأهلي! هناك مناقشات متقدمة مع كوتريك.. وننتظر حسم التفاصيل النهائية".

السيرة الذاتية فايز سليماني ويكيبيديا

وأضاف ساشا: "هناك اتفاق مبدئي بين جميع الأطراف. يمكن لمهاجم كوتريك توقيع عقد لمدة 4 سنوات مع الأهلي. وقد يتولى تدريبه المدرب السويسري مارسيل كولر"، في إشارة إلى اقتراب الأخير من تدريب المارد الأحمر، خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

يُذكر أن سليماني البالغ من العمر 28 عامًا بدأ مسيرته في عدة أندية فرنسية مغمورة حتى وصل عام 2017 إلى لوريان، ثم أجاكسيو، وفي عام 2018 انتقل إلى الدوري البلجيكي عبر بوابة يونيون سان جيوليس الذي لعب له من قبل بيرسي تاو، وفي أغسطس 2019 انتقل إلى كوتريك البلجيكي، تفاصيل عقد صفقة الأهلي المصري الأجنبية فايز سليماني ويكيبيديا- أهداف ومهارات فايز سليماني لاعب جزر القمر المرشح للانضمام للأهلي

مهارات وأهداف فايز سليماني لاعب الاهلي المصري الجديد

علق جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورتريك ومنتخب جزر القُمر، فايز سليماني، على أنباء اقترابه من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في مصر.

وارتبط اسم سليماني بإمكانية الانتقال إلى الأهلي في الساعات القليلة الماضية، بحسب تقارير صحفية بلجيكية، بعد فشل مفاوضاته مع جينك في الدوري البلجيكي.

وأفاد التقرير أن هناك بالفعل اتفاقًا بين سليماني والنادي الأهلي بالإضافة إلى نادي كورتريك الذي يحتل المركز الثاني عشر بترتيب الدوري البلجيكي برصيد 7 نقاط.

وقال: "هناك بالفعل اتفاق بيني وبين الأهلي وكذلك كورتريك".

وأضاف في النهاية: "ولكن حتى الآن، لم أوقع على أية عقود مع الأهلي في انتظار الانتهاء من بعض التفاصيل المادية"، ضمن مقالنا تفاصيل عقد صفقة الأهلي المصري الأجنبية فايز سليماني ويكيبيديا- أهداف ومهارات فايز سليماني لاعب جزر القمر المرشح للانضمام للأهلي

فايز سليماني - ويكيبيديا

وفي مقالنا الذي حمل عنوان فيديو..أهداف ومهارات فايز سليماني لاعب جزر القمر المرشح للانضمام للأهلي-السيرة الذاتية فايز سليماني ويكيبيديا، سنرفق لكم السيرة الذاتية للاعب فايز سليمانى ، فايز سليماني (مواليد 14 نوفمبر 1993) هو لاعب كرة قدم من جزر القمر يلعب في مركز الجناح في نادي كورتريك.

ةسليماني من مواليد 14 نوفمبر لعام 1993 أي أنه يبلغ من العمر 28 عامًا، وُلد في مارسيليا بفرنسا ويحمل جنسية جُزر القمر، يبلغ طوله 182 سم، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن، ويلعب بقدمه اليمنى، القيمة التسويقية الحالية للاعب حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمتخصص في انتقالات اللاعبين هي 3 مليون يورو.

فايز سليماني لاعب النادي الاهلي الجديد

تفاصيل عقد صفقة الأهلي المصري الأجنبية فايز سليماني ويكيبيديا- أهداف ومهارات فايز سليماني لاعب جزر القمر المرشح للانضمام للأهلي، ولعب فايز لعدد كبير من الأندية الفرنسية، حيث أنه بداية من موسم 14/15 عندما انتقل من فريق كوتي بليو الفرنسي إلى أتلتيكو مارسيليا، ومثل أيضًا نادي نيور، لوريان، تور، وأجاكسيو.

وانتقل سليماني لأول مرة للعب لأندية خارج فرنسا صيف 18/19، عندما انتقل من لوريان إلى رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكي ومثله موسم واحد، قبل أن ينتقل إلى فريقه الحالي كوتريك.