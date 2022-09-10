هذه الفئات ممنوعة من تناول القهوة

حددت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، الأشخاص الذين عليهم الامتناع عن تناول القهوة.

وأشارت الخبيرة إلى أن القهوة مشروب مفيد. بيد أن هناك فئة من الناس، قد يعانون من عواقب سلبية بعد تناولها.

وقالت: "اعتقد أن العواقب السلبية مرتبطة بالإفراط بتناول القهوة، أو أن هذه الفئة من الناس لا تتحمل حساسية الكافيين".

وأضافت، كما قد تسبب القهوة مشكلات للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث يسبب تناولها الغثيان والإسهال.

وأشارت الخبيرة، إلى أن القهوة لا تحتوي على مواد مسرطنة، ولها تأثير وقائي للصحة، وتقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة.

وأوضحت، أنه يمكن أن تساعد القهوة على منع تطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من السكري والاكتئاب ومرض الزهايمر ومرض باركنسون. وبالإضافة إلى ذلك توقف القهوة نشوء حصى المرارة.

ووجهت الخبيرة نصيحة، بالامتناع عن استخدام أنواع القهوة الذائبة، لأنها تحتوي على مواد مسرطنة ناتجة عن عملية معالجة حبوب القهوة.

وختمت تصريحاتها بالقول: "عند تناول القهوة والشاي أيضا، تتباطأ عملية امتصاص المعادن مثل الحديد المغنيسيوم. لذلك لتعويضها يمكن إضافة الحليب إلى المشروب".